高耀太的不合：剩白佳還沒結婚！高耀太的團魂：申智未婚夫也守白佳媽媽靈堂！

一代混聲團體高耀太（現任成員金鍾旼、申智、白佳）組團20餘年，今年喜事頻傳，先是金鍾旼結婚再來是申智，白佳今（25）日在廣播節目受訪聊到此。

白佳和模特兒出身藝人李賢怡一同做客朴明洙主持的《朴明洙的廣播秀》，據各大報報導直播內容，朴明洙提到‎申智的婚訊，白佳直言「安靜點」、「要瘋了」，且透露身邊的人狂問他「你呢？」、「你呢？」，讓他很崩潰。

▼白佳、朴明洙、李賢怡



▼金鍾旼結婚時高耀太是重要賓客與氣氛炒熱者



李賢怡聽了便問白佳事先知不知情申智要結婚，白佳回答知道，且表示成員都和申智未婚夫文元見過面了，更透露母親葬禮‎時，文元也一起守了靈堂。白佳母親是上月20日病逝，白佳當時相當捨不得的發了不少照片與影片，亦感謝「家人」高耀太隊友申智和金鍾旼的陪伴，團魂相當令人深刻。

▼申智與未婚夫文元‎



▼申智與金鍾旼陪伴白佳送媽媽一程‎



朴明秀接著詢問高耀太活動狀況，問及金鍾旼因蜜月旅行所以暫停活動三週，那申智要結婚是否又會影響，高耀太收入怎麼辦？白佳倒是回應：「比起活動，他們結婚更重要。」又現團魂與義氣。



當日廣播，白佳還分享了荒謬的搭機故事，他和隊友們一同去旅行，在飛機上要上廁所卻被空姐叫住，表白是他粉絲並向他索吻：「現在沒有人看到，能不能親我一下？」白佳直接被嚇跑，回到座位還跟金鍾旼說有個空姐向他索吻，太可怕不敢再去上廁所了。白佳向朴明洙保證是真的故事，成員都知情。



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