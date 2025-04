高耀太金鍾旼結婚♥ 集結H.OT.、水晶男孩、神話等一代團成員！還有劉在錫&退貨遠征隊、《兩天一夜》羅PD&歷代成員

歌謠界和綜藝界都擁人脈,混聲團體「高耀太」成員、節目《兩天一夜》元老成員金鍾旼,昨(20)日與圈外人事業家女友步入禮堂,許多演藝圈同僚到場祝福,意外製造許多回憶殺!

金鍾旼婚禮由「大神」劉在錫擔任司儀,文世潤和曹世鎬接力主持,Lyn、李笛與東方神起(瑜鹵允浩、最強昌珉)分別獻唱祝歌,排場相當大。而和金鍾旼並肩組團高耀太超過二十年的申智與白佳當然出席了,他們還非常「捧場」,現場播到自家歌便跳起來,金鍾旼獨唱登場時,兩人也大聲應援,團魂十足。



和高耀太屬同期的一代男團H.OT.、水晶男孩、神話、NRG與CLICK B,像是約好一人派一代表,H.OT.張佑赫、水晶男孩張水院、神話李玟雨、NRG千明勳、CLICK B金相赫出席坐同桌,另外還有god朴俊炯與孫昊永、Fly to the Sky Brian!都是1990到2000年代初期在歌謠界發光發熱的歌手!



▼屬二代團的少女時代孝淵加入前輩們合影



金鍾旼身為《兩天一夜》目前唯一還在的元老成員,《兩天一夜》歷屆團隊成員,羅PD(羅暎錫)、姜鎬童、延政勳、文世潤、DinDin、柳善皓、曹世鎬、李準、柳善皓都在,據說金宣虎、Ravi也來了,讓《兩天一夜》觀眾感動不已。



Based on the video shared by Shinji, here’s the sitting arrangement on the 2D1N table. I think Inwoo is the only one I didn’t see from the S4 cast pic.twitter.com/dkUPurPZl7