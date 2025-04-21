高耀太金鍾旼結婚♥ 集結H.OT.、水晶男孩、神話等一代團成員！還有劉在錫&退貨遠征隊、《兩天一夜》羅PD&歷代成員

歌謠界和綜藝界都擁人脈，混聲團體「高耀太」成員、節目《兩天一夜》元老成員金鍾旼，昨（20）日與圈外人事業家女友步入禮堂，許多演藝圈同僚到場祝福，意外製造許多回憶殺！

金鍾旼婚禮由「大神」劉在錫擔任司儀，文世潤和曹世鎬接力主持，Lyn、李笛與東方神起（瑜鹵允浩、最強昌珉）分別獻唱祝歌，排場相當大。而和金鍾旼並肩組團高耀太超過二十年的申智與白佳當然出席了，他們還非常「捧場」，現場播到自家歌便跳起來，金鍾旼獨唱登場時，兩人也大聲應援，團魂十足。



和高耀太屬同期的一代男團H.OT.、水晶男孩、神話、NRG與CLICK B，像是約好一人派一代表，H.OT.張佑赫、水晶男孩張水院、神話李玟雨、NRG千明勳、CLICK B金相赫出席坐同桌，另外還有god朴俊炯與孫昊永、Fly to the Sky Brian！都是1990到2000年代初期在歌謠界發光發熱的歌手！



▼屬二代團的少女時代孝淵加入前輩們合影



金鍾旼身為《兩天一夜》目前唯一還在的元老成員，《兩天一夜》歷屆團隊成員，羅PD（羅暎錫）、姜鎬童、延政勳、文世潤、DinDin、柳善皓、曹世鎬、李準、柳善皓都在，據說金宣虎、Ravi也來了，讓《兩天一夜》觀眾感動不已。



Based on the video shared by Shinji, here’s the sitting arrangement on the 2D1N table. I think Inwoo is the only one I didn’t see from the S4 cast pic.twitter.com/dkUPurPZl7 — 딘딘’s (@ilbakilfour) April 20, 2025

Junghoon appa! Omg we miss you so much!



pcr/ https://t.co/oJKqAIdov0 pic.twitter.com/FzGlNmbcOV — 1박2일 CONTENTS (@ilbakilcontents) April 20, 2025

▼DinDin開玩笑說金鍾旼是「今日男人」的話，曹世鎬就是「今日服務生」



還有，金鍾旼曾擔任《玩什麼好呢》限定女團「退貨遠征隊」經紀人，嚴正化分享和遠征隊隊友李孝利、華莎還有製作人劉在錫同桌，寫下：「在幸福的鍾旼婚禮上，久違見面的我們。」她還和遠征隊成員有趣「走伸展台」。嚴正化和金鍾旼淵源相當深，金鍾旼以高耀太出道前曾是嚴正化的伴舞，在《玩什麼好呢》也回顧過。特別的是，李孝利竟然哭了！？被白佳捕捉聽著李笛唱祝歌時偷偷拭淚呢！



金鍾旼目前同樣是節目《我家的熊孩子》班底，將結婚的金俊昊與金智珉，還有Super Junior始源也出席婚禮，不少觀眾很好奇婚禮是否會搬上《我家的熊孩子》播出。朴明洙、金元孝、沈珍華、李光洙、鄭埻夏、安英美、「郭Tube」郭峻彬、Apink尹普美……等等亦現身祝福。



由於金鍾旼新娘是圈外人，因此較少新郎新娘合照流出，歌手仁順伊一度流出新娘正面照引發爭議，目前她已刪除並道歉，算是美中不足的插曲。而金鍾旼選在昨4月20日結婚，知名歌手Ailee、女團Rainbow出身盧乙等藝人同樣選在這天，不少藝人「趕場」，形成有趣情景。

▼仁順伊解釋沒注意到婚禮是非公開進行，見新人模樣美麗便上傳，已向新人深深道歉，後悔應該小心守護，「真的對不起兩位，祝福未來充滿幸福與愛」



*同場加映金鍾旼的媒體拍攝高畫質獨照：

‎〈【多圖】金鍾旼今日婚禮現場公開！46歲終於成家，迎娶小11歲企業家女友〉‎



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