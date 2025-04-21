Ailee&崔时训甜蜜结婚♥ 白智荣与李茂珍献祝歌，Ailee自己也嗨唱！《单身即地狱》成员现身祝福
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Ailee&崔时训甜蜜结婚♥ 白智荣与李茂珍献祝歌，Ailee自己也嗨唱！《单身即地狱》成员现身祝福

明星   2025年4月21日   星期一22:36   草莓  

（封面图源：李彩演IG@chaestival_截图、ALi IG@ali_korean截图）

「铁肺女王」歌手Ailee与恋综《单身即地狱》出身成员崔时训昨（20）日完婚，Ailee许多演艺圈同僚出席，和崔时训因《单身即地狱》结为好友的成员们也到场祝福！

Ailee与崔时训结婚（图源：李彩演IG@chaestival_截图）Ailee与崔时训步入礼堂（图源：高媛熙IG@go_wonhee截图）

和Ailee有交情的歌手god朴俊炯、Fly to the Sky Brian、K.Will、VIXX Ken、许阁、Lovelyz Kei、李彩演、ALi、赵雅英、YUNHWAY，谐星金智珉、金俊昊、黄帝圣，演员高媛熙、周元，还有名韵律体参选手孙延在都到场祝福。《单身即地狱》成员吴振泽、金俊植、金贤中与姜素妍，还有《单身即地狱4》金净洙亦出席祝福崔时训。
新娘Ailee与金智珉、金俊昊、Brian、朴俊炯（图源：金智珉IG截图、朴俊炯IG@godjp截图）Brian祝福Ailee（图源：BrianIG@thebrianjoo）许阁拍下婚礼画面、周元与新娘Ailee（图源：许阁IG截图、周元IG@godjp截图）李彩演、K.Will、Ken、Kei与新人（图源：李彩演IG@chaestival_截图）（图源：吴振泽IG@timelessbruno截图、金俊植IG@juncore_截图）（图源：金贤中IG＠__1126.1、姜素妍IG＠kangsoyeon__截图）

▼高媛熙、朴俊炯、Brian都特别发文（Brian贴文最左为黄帝圣）

为Ailee和崔时训献唱祝歌的是白智荣和李茂珍，白智荣选唱和玉泽演合唱的嗨歌〈在我耳边的Candy〉，动感炒热气氛！李茂珍则唱〈找不到不求婚的理由〉（Propose）增添浪漫与温暖。特别的是，Ailee自己身为歌手忍不住秀一段，看著崔时训唱了Beyoncé碧昂丝〈Love Top〉，浑厚歌声响彻会场，唱完甜蜜相拥。要知道，崔时训原本算是Ailee的粉丝啊！最早就是被Ailee在舞台表演的模样所吸引！
（图源：IG@yeahjeans截图）（图源：姜素妍IG@kangsoyeon__截图、李彩演IG@chaestival_截图）

*延伸阅读：
‎〈原来是粉丝娶了偶像！「铁肺女王」Ailee &《单身即地狱》崔时训宣布婚讯♥ 男方透露交往细节〉‎

除了Ailee亲自唱歌给崔时训外，宾客们捕捉这对新人最甜蜜的时刻，莫过於户外时在阳光下受众人祝福的接吻了吧！
（图源：ALi IG@ali_korean截图）（图源：金净洙IG@justsoo_it截图）

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