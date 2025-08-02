Brian遭瘋狂私訊15年！黑粉咒罵+威脅殺人，網嘆：也不是誰都能當明星的

男聲雙人組合Fly to the Sky成員Brian近日再度受到網路惡意攻擊，甚至遭遇死亡威脅，令粉絲與網友震驚不已。

日前Brian透過個人IG限時動態公開了一系列他收到的私訊截圖，直指某位網友長期以來對他進行極端騷擾與惡意毀謗。 從公開的訊息紀錄中可見，該名黑粉不僅長期瘋狂傳送大量攻擊性言語，內容更涉及死亡詛咒、人格侮辱，甚至直接威脅要「殺死」Brian，言詞之激烈、荒誕令人髮指。

其中更包括：「去死吧」、「你是個惡魔、騙子、社會的敗類」、「我會讓你進監獄，不要妄想逃跑」、「我會讓你死在我手裡」、「你就像蟑螂一樣骯髒，死也死不掉」、「去北韓賣東西吧，別留在這裡」...... 等駭人字句，還妄稱會向外交部舉報、提起『國民審判』等。尤其令人不安的是對方竟威脅說：「我會像心理變態一樣殺了你，卻不會感到任何罪惡感」、「我會讓你死，然後埋在山裡」等類似恐怖情節的文字，如同心理驚悚片搬上現實。



Brian無奈地表示這名網民並非首次騷擾自己。 他早在2018年就曾公開求助，表示該人不僅糾纏他本人，還連帶騷擾他的朋友與家人。 當時他接受 KBS 2TV《演藝家仲介》訪問時透露，該名網民不僅透過社群平台傳訊，甚至直接寄包裹到他家中，掌握了他的住址，令他相當憂心人身安全。



Brian曾透露：「如果必須走到法律程序，我會堅持到底。」如今再度面對同一人的持續攻擊，他選擇不再沉默，直接將對方「公審式公開」，希望社會重視藝人長期受到的網路暴力與人身威脅問題。

目前尚不清楚是否會再度提起法律行動，但粉絲紛紛在留言中為他加油打氣，表示：「這種程度應該要報警了」、「明星藝人的心理太強大了，不是誰都能當的明星的」、「怎麼還沒有法律來制裁這類惡性黑粉」、「很想知道這類人都是什麼心理」等。

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