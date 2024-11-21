原來是粉絲娶了偶像！「鐵肺女王」Ailee &《單身即地獄》崔時訓宣布婚訊♥ 男方透露交往細節

實力派歌手、被譽為「鐵肺女王」的Ailee，今年5月被爆戀愛ing且目標明年結婚，對象後來曝光是演員出身、曾演出戀綜《單身即地獄》的崔時訓，近日雙方正式宣布婚訊。

*先前報導回顧：‎〈「鐵肺女王」Ailee的未婚夫曝光！是《單身即地獄》的崔時訓，兩人以結婚為前提交往♥〉‎



19日，Ailee透過經紀公司A2Z娛樂宣布，將在明年4月20日與演員出身的企業家崔時訓結婚，兩人是藉由熟人介紹相識，已交往約一年。由於愛與信賴，今年5月雙方便決定結婚，有了雙方父母與家人的祝福之外，也希望藉此機會向支持的粉絲表達感謝。

A2Z也透露Ailee在官咖（粉絲俱樂部）上傳的長文，文中包括「大家用心培養了明朗充滿活力、且讓我成長至今的我，遇到了可以共想這所有愛的人，決定結婚」、「遇見了一個借出肩膀讓我得到照顧與依靠、值得感謝及信賴的人，因他的理解心與照顧心，有了未來一輩子都想要在一起的想法」。A2Z亦介紹崔時訓是演員出身、因《單身即地獄》被大眾所知，現已停止演藝活動專注於F&B事業和MCN事業。最後，A2Z祝福兩位「並肩的新旅程洋溢幸福與愛，希望未來的旅程伴隨著無限的祝福與幸運」，承諾會一如既往支援Ailee演藝活動。



隨著婚訊正式宣布，Ailee與崔時訓昨（20）日大方公開甜蜜合照，Ailee寫下：「大家好我是Ailee！非常感謝大家對好消息的祝福和關心！昨天真的是很幸福的一天啊～既然大家送來了很多祝福、應援與祝賀，我們情侶會幸福快樂地生活下去！」



崔時訓不僅感謝大家祝福，也提到愛上Ailee並交往的過程，曝光對Ailee的愛稱是「藝真公主」(Ailee本名李藝真)：「一年前看到藝真公主在舞臺上表演的模樣後被她迷住了，透過互相分享生活故事又被她深深吸引，產生了想一輩子守護她的想法。」他謙虛地寫下：「當然，我是一個非常不足的人，但還是有我能為她做的。雖然是以不足的丈夫開始，但我會創造幸福、彌補不足之處，會讓說這無趣的世界裡我最搞笑的藝真公主，一生充滿歡笑！」最後表示這是為了向支持Ailee的人們做出承諾而寫：「為了向過去12年間，喜愛和支持藝真的許多人打招呼並約定，所以寫了簡短的文。我有信心一輩子守護這世上最帥的女人藝真！請大家拭目以待。謝謝。」



這對未婚夫婦，尤其是崔時訓的發文可以說「一片閃光」，回顧他去年10月發文看了Ailee演唱會的內容：「看了最愛的Ailee演唱會，也和相愛的人一起度過了幸福的生日酒。」網友在兩人宣布結婚後回頭「朝聖」這篇文，按照時間來看是交往不久前，說他那時在看未來老婆演唱會、實現了許多粉絲想和偶像結婚的夢想。



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