高耀太金钟旼结婚♥ 集结H.OT.、水晶男孩、神话等一代团成员！还有刘在锡&退货远征队、《两天一夜》罗PD&历代成员

歌谣界和综艺界都拥人脉，混声团体「高耀太」成员、节目《两天一夜》元老成员金钟旼，昨（20）日与圈外人事业家女友步入礼堂，许多演艺圈同僚到场祝福，意外制造许多回忆杀！

金钟旼婚礼由「大神」刘在锡担任司仪，文世润和曹世镐接力主持，Lyn、李笛与东方神起（瑜卤允浩、最强昌珉）分别献唱祝歌，排场相当大。而和金钟旼并肩组团高耀太超过二十年的申智与白佳当然出席了，他们还非常「捧场」，现场播到自家歌便跳起来，金钟旼独唱登场时，两人也大声应援，团魂十足。



和高耀太属同期的一代男团H.OT.、水晶男孩、神话、NRG与CLICK B，像是约好一人派一代表，H.OT.张佑赫、水晶男孩张水院、神话李玟雨、NRG千明勋、CLICK B金相赫出席坐同桌，另外还有god朴俊炯与孙昊永、Fly to the Sky Brian！都是1990到2000年代初期在歌谣界发光发热的歌手！



▼属二代团的少女时代孝渊加入前辈们合影



金钟旼身为《两天一夜》目前唯一还在的元老成员，《两天一夜》历届团队成员，罗PD（罗暎锡）、姜镐童、延政勋、文世润、DinDin、柳善皓、曹世镐、李准、柳善皓都在，据说金宣虎、Ravi也来了，让《两天一夜》观众感动不已。



Based on the video shared by Shinji, here’s the sitting arrangement on the 2D1N table. I think Inwoo is the only one I didn’t see from the S4 cast pic.twitter.com/dkUPurPZl7 — 딘딘’s (@ilbakilfour) April 20, 2025

Junghoon appa! Omg we miss you so much!



pcr/ https://t.co/oJKqAIdov0 pic.twitter.com/FzGlNmbcOV — 1박2일 CONTENTS (@ilbakilcontents) April 20, 2025

▼DinDin开玩笑说金钟旼是「今日男人」的话，曹世镐就是「今日服务生」



还有，金钟旼曾担任《玩什么好呢》限定女团「退货远征队」经纪人，严正化分享和远征队队友李孝利、华莎还有制作人刘在锡同桌，写下：「在幸福的钟旼婚礼上，久违见面的我们。」她还和远征队成员有趣「走伸展台」。严正化和金钟旼渊源相当深，金钟旼以高耀太出道前曾是严正化的伴舞，在《玩什么好呢》也回顾过。特别的是，李孝利竟然哭了！？被白佳捕捉听著李笛唱祝歌时偷偷拭泪呢！



金钟旼目前同样是节目《我家的熊孩子》班底，将结婚的金俊昊与金智珉，还有Super Junior始源也出席婚礼，不少观众很好奇婚礼是否会搬上《我家的熊孩子》播出。朴明洙、金元孝、沈珍华、李光洙、郑埻夏、安英美、「郭Tube」郭峻彬、Apink尹普美……等等亦现身祝福。



由於金钟旼新娘是圈外人，因此较少新郎新娘合照流出，歌手仁顺伊一度流出新娘正面照引发争议，目前她已删除并道歉，算是美中不足的插曲。而金钟旼选在昨4月20日结婚，知名歌手Ailee、女团Rainbow出身卢乙等艺人同样选在这天，不少艺人「赶场」，形成有趣情景。

▼仁顺伊解释没注意到婚礼是非公开进行，见新人模样美丽便上传，已向新人深深道歉，后悔应该小心守护，「真的对不起两位，祝福未来充满幸福与爱」



*同场加映金钟旼的媒体拍摄高画质独照：

‎〈【多图】金钟旼今日婚礼现场公开！46岁终於成家，迎娶小11岁企业家女友〉‎



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