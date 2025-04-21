【K社韓國小百科】年輕一代不買賬！Olive Young連續六個月銷售額萎縮，大創超低價品牌崛起

Olive Young近幾年一直是韓國壟斷地位的美妝生活品牌，線上和線下都發展快速，在外國觀光客中都人氣很高。 然而隨著大創等更平價的中小品牌崛起、民眾消費意願下降，韓國Olive Young線下門店開始出現衰退跡象。

根據替代數據平台「韓經Aicel」4月20日資料，Olive Young線下門市的信用卡支付額已連續6個月出現同比下滑，今年第一季第支付額為4225億韓元，較去年同期減少11%。 與此同時，大創門市的信用卡支付金額已連續6個月超越Olive Young，去年化妝品銷售成長率達144%。



專家認為，Olive Young線下衰退的最大原因是以大創為首的綜合零售商在美妝產品領域的擴張。 舉例來說，大創截止去年底已擁有60個美妝品牌，比前一年26個增加2倍以上。 而店鋪數量方面，Olive Young在2020年至2023年增加77間店鋪、總共1336間，大創則在同一時期增加180間，店鋪總數達到1519間。 同時，越來越多年輕消費者推崇實用主義、青睞低價品牌，或將購買渠道轉為Naver或Coupang等方便比價的線上平台。

很多韓國消費者反映Olive Young產品越來越貴、隨便幾件商品動輒超過十幾萬韓元，即便折扣活動期間也難以下手。 反觀大創主打超低價路線，進駐品牌之一「MIMO by Mamonde」主力8款商品全數定價在5000韓元以下，短短四個月就突破累計100萬件銷量，「平價小容量」路線深受「Z世代」和「α世代」歡迎。除了化妝品外，大創還積極擴展健康補充品與運動服裝等商品範圍，本月起銷售兩大運動品牌的短袖T恤，定價均在5000韓元以下。



不過，信用卡數據只體現韓國本土消費者的行為，如果加上外國人與線上銷售額的增長，Olive Young總體營收仍呈上升趨勢。 Olive Young和大創先後與1997年和1999年開業，堪稱韓國平價美妝生活品牌的兩大龍頭，去年營收分別為3兆9689億與4兆7899億韓元，在整體低迷的消費市場中仍達到24%與15%年成長率，創下歷史新高。

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