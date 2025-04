金秀賢真的要賠1800億？網友陸續收到官方郵件回覆：《山寨人生》不在公開上線計畫中

Disney+擱置金秀賢主演《山寨人生》的播出計畫,引發軒然大波。

日前,韓國多個網路社區上傳了關於Disney+對網友詢問的《山寨人生》播出時間的郵件的回復截圖,據這些文章內容顯示,Disney+回應諮詢用戶:「《山寨人生》目前不在Disney+的公開上線計畫中(《Knock Off》 is not on the current release schedule for Disney+)。」



김페도가 망하길 바라면서 디즈니에 항의메일 보내고 받은 답장. 넉오프 오픈하기만 해봐라 pic.twitter.com/CXu8puDjP5 — 안해카태 (@m0oo0_0oo0) March 26, 2025

發佈郵件截圖的網友表示:「此前向Disney+發送關於《山寨人生》的抗議郵件時一直沒有回覆,但從金秀賢的記者會後,Disney+突然開始回復郵件。」這讓外界關注到金秀賢記者會後Disney+態度的變化。 事實上,Disney+曾在3月12日表示:「金秀賢正在正常拍攝,剩下的拍攝計畫也會按計畫進行。」然而,僅僅9天後的3月21日,Disney+卻改口稱:「經過慎重考慮,決定暫緩《山寨人生》的公開計畫。」



《山寨人生》是一部投資高達600億(韓幣,下同)的的全球專案,原計畫於5月公開第一季,並在下半年推出第二季。 但隨著金秀賢和已故金賽綸的過往私生活爭議不斷發酵,該專案面臨全面中斷的危機。業內人士分析,如果Disney+向金秀賢方面提起違約賠償訴訟,違約金金額可能高達180億至1800億。

《山寨人生》講述了一名普通上班族如何一步步成為全球假貨市場巨頭的跌宕人生。 金秀賢飾演的男主角「金成俊」一直渴望成為「全球山寨市場的帝王」,而曹寶兒則飾演專門打擊假貨的特別司法警察「宋慧貞」,與金秀賢形成緊張刺激的追捕關係,為觀眾帶來驚心動魄的懸疑感。

然而,隨著《山寨人生》因金秀賢的爭議陷入停滯,最大受害者被認為是曹寶兒,她曾為了該劇推遲蜜月旅行,傾盡全力投入拍攝,如今新劇卻不知何時才能公開。 2023年11月21日,她在《山寨人生》發佈會時曾表示:「這個題材很吸引我。 劇中涵蓋了1990至2000年代,能帶給觀眾濃厚的時代氛圍和懷舊感,我讀劇本時非常投入。」展現了對該劇的深厚感情。



由於《山寨人生》的播出計畫暫時中斷,曹寶兒的回歸作品預計將是Netflix2025年備受期待的神秘愛情古裝劇《吞金》。 她將在劇中飾演才女「在伊」,全心尋找她的異母弟弟「虹朗」(李宰旭 飾)。

3月31日,金秀賢召開緊急記者會,含淚表達冤屈,表示:「作為『人類金秀賢』和『明星金秀賢』,我一直選擇以明星的身份行事。」解釋了《淚之女王》播出當時,自己為何堅決否認與金賽綸的戀愛傳聞。



