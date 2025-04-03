《機智住院醫生生活》定檔4月12日！高允貞變「菜鳥醫生」，延續「機醫」溫暖畫風

tvN《機智住院醫生生活》經過一番波折，終於確定了首播日期。 將於4月12日晚正式與觀眾見面。

《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》系列的首部衍生劇。 該劇講述了鐘路律帝醫院婦產科一年級住院醫生吳怡瑛（高允貞 飾）、表南京（申詩雅 飾）、嚴梓日（姜有錫 飾）、金嗣緋（韓藝智 飾）的故事。



劇中的主要舞台也發生了變化。 從「機醫」系列中的律帝醫院本院，轉移到了鐘路律帝分院，尤其是以婦產科醫生辦公室為中心展開劇情。「機醫」系列塑造了一群現實中難得一見的醫生，以美好的幻想帶來治癒感。 《機智住院醫生生活》則在保持該系列溫暖氛圍的同時探索了新的方向。



那麼，這部劇能否引起觀眾共鳴呢？ 製作組表示：「與原系列一樣，我們仍然講述溫暖的日常故事，但不同的是，這次重點展現年輕醫生們的成長歷程，帶來與『機醫』完全不同的共鳴。」



現實醫療界的矛盾仍然是該劇的一大障礙。 去年2月住院醫生因反對醫學院擴招集體辭職，隨著這場紛爭長期化，甚至影響到了《機智住院醫生生活》的播出計畫。今年的情況有所不同。 韓國政府上月承諾「2026學年度醫學院擴招0人」，住院醫生們也逐步回歸崗位。 據韓國保健福祉部統計，截至上月30日，在韓國五大醫院工作的住院醫生已達393人。



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