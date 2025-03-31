金秀賢神隱半月露面！記者會要點：對話記錄「不是同一人」、不後悔《淚之女王》否認戀情，起訴遺屬索賠120億

金秀賢及法律代理人今日下午召開記者會親自發言，痛哭流涕稱沒有在金賽綸未成年時交往，不能承認不是事實的指控。

金秀賢表示自己是「膽小鬼」：「一直享受著已經擁有的東西，總是害怕失去什麼和受傷，忙於逃跑。 我應該一開始就說明所有。 這樣一來珍惜我的粉絲和公司的同僚也許就不會如此痛苦。」



金秀賢表示雖然每天都想親自說明一切、「結束這像地獄一樣的情況」，但擔心讓周圍人受傷而未能發聲，包括在《淚之女王》播出時否認戀情，並表示假如時間倒流仍會否認，同時強調沒有未成年交往：「我和故人在5年前，在《淚之女王》播出的4年前，交往了一年左右。 作為主演有太多需要守護的東西。 每次在作為人的金秀賢和作為明星的金秀賢之間做選擇時，我都選了明星金秀賢。 其實我每天都在害怕。 但我不能為自己舒服而按照自己的想法做出選擇，這是作為金秀賢的人生的責任。 即便說我卑鄙自私，我也甘願接受。」



金秀賢表示和金賽綸就像普通情侶一樣，帶著好的感情開始，隨著時間流逝而分手。 金秀賢認為分手之後不應再聯絡，尤其酒駕時金賽綸已有新的男友，他更不知道能說什麼。 金秀賢：「金賽綸的遺屬因為我是金賽綸前男友而想置我於死地，讓我承認沒做過的事，說我從故人未成年時玩弄她，壓迫她直至死亡，說我是殺人者。」



金秀賢表示金賽綸之死並非因為公司的所謂壓迫，並公開一段去年的錄音，可以聽到Gold medalist代表向金賽綸當時所屬公司的人士說明第二封存證信函只是流程，他本人則是通過本次事件才知道第二封存證信函。



金秀賢還表示，遺屬公開的kkt對話記錄有很多錯誤，所謂2016年的照片其實是2019年的，2016年和2018年金賽綸的對話對象並非同一人，這一結論來自鑑定機構，且金賽綸在Gold medalist只是演員，沒有負責新人選拔等工作。金秀賢表示最令他痛苦就是這一點：「我和公司一旦否認，對方就會拿出更多假的證據和證言。」督促遺屬將所謂證據交給警方鑒定。



金秀賢在最後表示：「我願意接受所有批評，但沒做過的事就是沒做過。 我不會說請相信我，而是會證明這一點。 謝謝大家。」



同時出席記者會的法律代理人LBK律師事務所律師表示，已決定以名譽毀損罪對金賽綸遺屬、所謂姨母、YouTube「橫豎研究所」運營者金世義提出民事起訴和民事起訴，索賠總額120億韓元。

隨後金秀賢和律師起身離開會場，有記者詢問「你和金賽綸最開始在哪裡見面？」，金秀賢沒有回答。

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