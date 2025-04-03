戲裡慈父戲外迷弟！朴海俊拍完《苦盡柑來遇見你》調侃「幸好沒女兒」，「韓牛報恩」笑翻全場

Netflix原創劇《苦盡柑來遇見你》於3月28日公開第四幕，圓滿收官，演員朴海俊出席了終映紀念採訪，暢談與IU的「父女情緣」及幕後趣事。 劇中飾演中老年版「寬植」的他，坦言拍攝時對IU的珍視已超越戲份，更自嘲：「幸好沒生女兒，否則絕對招架不住！」

劇中，朴海俊與IU飾演父女，從女兒金明（IU 飾）的童年到婚禮，橫跨數十年的親情互動讓觀眾笑淚交織。 談及合作，朴海俊直言：「拍攝時我完全把IU當親生女兒看待，她真的可愛到讓人不知所措！」更笑稱現實中的自己慶幸只有兩個兒子，「如果有女兒，我大概會被牽著鼻子走，根本沒法抵抗」。

最令他難忘的，是劇中女兒的婚禮戲份，「金明邊哭邊笑地說著台詞，那種複雜的情感讓我也忍不住流淚。 看著她從小女孩成長為新娘，拍攝時情緒完全被牽動，甚至有點暈頭轉向。」



戲外反差萌：從片場「亂開玩笑」到演唱會敬畏

戲裡是慈父，戲外朴海俊卻常對IU展現幽默一面。 「我總愛開些莫名其妙的玩笑，她雖然無奈但都笑著接受。 不過她太珍貴了，有時真不知該如何對待！」他更爆料IU私下暖心舉動：「節日時她竟送來韓牛禮物，我當場改口喊她『IU大人』！」幽默稱呼逗笑全場。

拍攝結束後，IU邀請他觀看演唱會，這段經歷讓朴海俊震撼不已：「上次看演唱會還是姜山愛時代，這次直接刷新認知！她在片場總縮在角落休息，一站上舞台竟能連唱4小時，我和文素利前輩都感歎：『這已經不是人類能做到的了吧？ 』」他更打趣道：「幸好是拍完戲才去看，否則我可能會緊張到不敢和她說話，甚至想討簽名！」



戲裡戲外皆家人：溫情與爆笑並存

朴海俊透露，與IU、文素利對戲時總忍不住展現溫柔一面，「看著她們就會心疼，想多照顧一些」; 但和飾演「銀明」、「夫商吉」的演員合作時，氛圍則輕鬆許多，「能隨意開玩笑」，這種反差也讓劇組充滿人情味。



現實中的朴海俊是兩個兒子的父親，他笑言兒子們「根本不看我的作品」，但某次妻子偷偷播放劇中他生病的片段後，「孩子們每半小時就打一次電話確認我是否安好」，溫情故事令現場笑聲與感動交織。

「寬植」的誕生：集體創作的力量

回顧角色塑造，朴海俊謙稱「寬植」的鮮活源於團隊協作：「金明、愛順和所有配角，甚至旁白都在豐富這個角色。 觀眾看到的寬植，是所有人共同創作的結果。我只是站在那裡，真正打動觀眾的是她們的故事」對於演技，他幽默自嘲：「看自己演的片段常納悶『我怎麼會這樣演？』但看IU和文素利前輩的戲份時，我卻哭了——她們才是真正牽引情緒的人。」



跨越螢幕的父女情

從濟州島的叛逆少女到首爾舞台的頂級歌手，IU透過《苦盡柑來遇見你》展現多層次演技，而朴海俊的「寬植」則以朴實真摯成為觀眾心中的「理想父親」。 戲外，兩人從片場互懟到演唱會敬畏的互動，更印證了這段「父女緣」的獨特魅力。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞