金秀贤真的要赔1800亿？网友陆续收到官方邮件回覆：韩剧《山寨人生》不在公开上线计划中

Disney+搁置金秀贤主演《山寨人生》的播出计划,引发轩然大波。

日前,韩国多个网路社区上传了关於Disney+对网友询问的韩剧《山寨人生》播出时间的邮件的回覆截图,据这些文章内容显示,Disney+回应谘询用户:「《山寨人生》目前不在Disney+的公开上线计划中(《Knock Off》 is not on the current release schedule for Disney+)。」



김페도가 망하길 바라면서 디즈니에 항의메일 보내고 받은 답장. 넉오프 오픈하기만 해봐라 pic.twitter.com/CXu8puDjP5 — 안해카태 (@m0oo0_0oo0) March 26, 2025

发布邮件截图的网友表示:「此前向Disney+发送关於《山寨人生》的抗议邮件时一直没有回覆,但从金秀贤的记者会后,Disney+突然开始回覆邮件。」这让外界关注到金秀贤记者会后Disney+态度的变化。 事实上,Disney+曾在3月12日表示:「金秀贤正在正常拍摄,剩下的拍摄计划也会按计划进行。」然而,仅仅9天后的3月21日,Disney+却改口称:「经过慎重考虑,决定暂缓《山寨人生》的公开计划。」



《山寨人生》是一部投资高达600亿(韩币,下同)的的全球专案,原计划於5月公开第一季,并在下半年推出第二季。 但随著金秀贤和已故金赛纶的过往私生活争议不断发酵,该专案面临全面中断的危机。业内人士分析,如果Disney+向金秀贤方面提起违约赔偿诉讼,违约金额可能高达180亿至1800亿。

《山寨人生》讲述了一名普通上班族如何一步步成为全球假货市场巨头的跌宕人生。 金秀贤饰演的男主角「金成俊」一直渴望成为「全球山寨市场的帝王」,而曹宝儿则饰演专门打击假货的特别司法警察「宋慧贞」,与金秀贤形成紧张刺激的追捕关系,为观众带来惊心动魄的悬疑感。

然而,随著《山寨人生》因金秀贤的争议陷入停滞,最大受害者被认为是曹宝儿,她曾为了该剧推迟蜜月旅行,倾尽全力投入拍摄,如今新剧却不知何时才能公开。 2023年11月21日,她在《山寨人生》发布会时曾表示:「这个题材很吸引我。 剧中涵盖了1990至2000年代,能带给观众浓厚的时代氛围和怀旧感,我读剧本时非常投入。」展现了对该剧的深厚感情。



由於《山寨人生》的播出计划暂时中断,曹宝儿的回归作品预计将是 Netflix 2025年备受期待的神秘爱情古装剧《吞金》。 她将在剧中饰演才女「在伊」,全心寻找她的异母弟弟「虹朗」(李宰旭 饰)。

3月31日,金秀贤召开紧急记者会,含泪表达冤屈,表示:「作为『人类金秀贤』和『明星金秀贤』,我一直选择以明星的身份行事。」解释了《泪之女王》播出当时,自己为何坚决否认与金赛纶的恋爱传闻。



