世界豆影響力遍布全球！防彈少年團JIMIN被評為「2025年度K-POP面孔」
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世界豆影響力遍布全球！防彈少年團JIMIN被評為「2025年度K-POP面孔」

明星   2025年3月28日   星期五09:02   Tracy  

（封面圖源：FB@BTS (방탄소년단)）

防彈少年團（BTS）成員JIMIN（朴智旻）憑藉全球粉絲的熱烈喜愛與支持，當選2025年度「K-pop面孔（代表人物）」。

在由國際慈善投票平臺「ICON」發起的特別企劃「2025 K-pop代表人物」慈善投票活動中，JIMIN榮登榜首。 1月21日至3月16日期間，JIMIN在ICON官網投票中以751,867票奪冠，同時在X（原Twitter）話題投票中以1,795,534票、47.91%得票率蟬聯第一。 至此，JIMIN已連續兩年蟬聯該殊榮，再次印證其作為全球最具影響力的K-pop藝人的超強人氣。

因此，以「朴智旻」名義捐贈731美元，用於支持兩名需要幫助的兒童，同時將獲頒官方表彰狀、認證書，以及表彰其在全球範圍傳播正能量、激勵粉絲方面做出傑出貢獻的特別感謝狀。

值得一提的是，長期致力於改善兒童福利與教育事業的JIMIN，即便在服兵役期間也持續開展捐贈活動，傳遞溫暖正能量。 受其感召，全球粉絲不分國籍地域積極開展愛心活動，為本次兒童援助慈善投票賦予了更深層的意義，展現出模範粉絲群體的良好形象。

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