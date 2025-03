世界豆影響力遍布全球！防彈少年團JIMIN被評為「2025年度K-POP面孔」

防彈少年團(BTS)成員JIMIN(朴智旻)憑藉全球粉絲的熱烈喜愛與支持,當選2025年度「K-pop面孔(代表人物)」。

在由國際慈善投票平臺「ICON」發起的特別企劃「2025 K-pop代表人物」慈善投票活動中,JIMIN榮登榜首。 1月21日至3月16日期間,JIMIN在ICON官網投票中以751,867票奪冠,同時在X(原Twitter)話題投票中以1,795,534票、47.91%得票率蟬聯第一。 至此,JIMIN已連續兩年蟬聯該殊榮,再次印證其作為全球最具影響力的K-pop藝人的超強人氣。



Park Jimin is the Face of K-pop 2025!



His well-earned title helps sponsor two children in need for several months, turning global influence into real impact. #IconFaceOfKpop2025 pic.twitter.com/kfWaJruxze