真人版「巧克莉」！ITZY有娜一頭橘直髮加大眼根本《魔女的考驗》巧克莉！

ITZY有娜本月出席活動時秀出一頭紅直髮新造型，不少粉絲、韓媒都聯想經典漫畫與動漫《魔女的考驗》（港譯：魔界女王候補生）裡的女主角「巧克莉」！

*更多有娜當時美圖：

【影片】ITZY有娜「Yuna女王登場引爆歡呼聲！！」如同撕漫女般的美貌沒有極限～

X有篇貼文僅寫「哇真的巧克莉有娜天啊」並貼出對比照，吸引1.8萬人轉發！有人轉發貼出動畫畫面表示願意把心都交給有娜，而大部分都讚嘆非常像，轉發道「相似度100%」、「到目前為止誰都不敢碰《魔女的考驗》但有娜做到了200%」、「對原作粉絲很不好意思，但實在太像了」、「都沒有刻意模仿，只憑髮色就完成100%巧克莉」、「像純情漫畫蹦出來的女主角，活到現在第一次看到，真的太漂亮了」……等等。



와진짜 쇼콜라 유나 제발 pic.twitter.com/ELQcSiw3VM — 블링 (@bling1209) March 18, 2025

也有媒體或網友提出其他愛豆和《魔女的考驗》其他角色很像的例子，如有娜隊友Lia、aespa Winter、BLACKPINK Rosé金髮像香草，NMIXX Bae和Stray Kids Felix像皮耶爾，NCT WISH Riku和Yushi像悟和索爾。各位覺得呢？



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