Melon開通20年，用戶最愛的歌手是？BTS和太妍都排在後面，這一位斷層領先！

韓國音樂平台Melon於24日發佈「Data Lab」分析報告，統計自2004年服務開通以來的使用者播放清單數據。 數據顯示，過去20年間創建的1.02億個播放清單共收錄了113萬名藝人的1284萬首歌曲，累計播放次數達81.5億次。

歌手IU以絕對優勢成為「使用者最愛藝人」，其歌曲被收錄進1697萬個播放清單（佔比16.6%），相當於每六個歌單中必有一個包含IU作品。 其單曲累計被收錄次數更高達9185萬次，創下平台最高紀錄。 代表作〈夜信〉以343.8萬次收錄量位列單曲榜第二。



防彈少年團（BTS）以950萬歌單收錄量及6810萬次播放位列第二，其經典曲目〈春日〉以307.1萬次收錄躋身單曲前三。 少女時代成員太妍則以1114萬歌單收錄量展現持續人氣。 單曲榜單冠軍由Paul Kim的〈Every Day，Every Moment〉（每天，每個瞬間）摘得，以392.8萬次收錄量成為「國民BGM」。



海外藝人中，Justin Bieber以840萬歌單收錄量成為「最常出現海外歌手」，Maroon 5則以765萬次收錄緊隨其後。 Anne Marie的〈2002〉以302.4萬次成為最受歡迎海外單曲，Ed Sheeran的〈Shape of You〉以275.6萬次位列第二。

該報告揭示了過去20年韓國音樂流媒體用戶的審美變遷，本土藝人仍佔主導地位，但海外熱門單曲亦逐步滲透主流歌單。

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