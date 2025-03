世界豆影响力遍布全球！防弹少年团JIMIN被评为「2025年度K-POP面孔」

防弹少年团(BTS)成员JIMIN(朴智旻)凭藉全球粉丝的热烈喜爱与支持,当选2025年度「K-pop面孔(代表人物)」。

在由国际慈善投票平台「ICON」发起的特别企划「2025 K-pop代表人物」慈善投票活动中,JIMIN荣登榜首。 1月21日至3月16日期间,JIMIN在ICON官网投票中以751,867票夺冠,同时在X(原Twitter)话题投票中以1,795,534票、47.91%得票率蝉联第一。 至此,JIMIN已连续两年蝉联该殊荣,再次印证其作为全球最具影响力的K-pop艺人的超强人气。



Park Jimin is the Face of K-pop 2025!



His well-earned title helps sponsor two children in need for several months, turning global influence into real impact. #IconFaceOfKpop2025 pic.twitter.com/kfWaJruxze