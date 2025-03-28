世界豆影响力遍布全球！防弹少年团JIMIN被评为「2025年度K-POP面孔」

防弹少年团（BTS）成员JIMIN（朴智旻）凭藉全球粉丝的热烈喜爱与支持，当选2025年度「K-pop面孔（代表人物）」。

在由国际慈善投票平台「ICON」发起的特别企划「2025 K-pop代表人物」慈善投票活动中，JIMIN荣登榜首。 1月21日至3月16日期间，JIMIN在ICON官网投票中以751,867票夺冠，同时在X（原Twitter）话题投票中以1,795,534票、47.91%得票率蝉联第一。 至此，JIMIN已连续两年蝉联该殊荣，再次印证其作为全球最具影响力的K-pop艺人的超强人气。



Park Jimin is the Face of K-pop 2025!



His well-earned title helps sponsor two children in need for several months, turning global influence into real impact. #IconFaceOfKpop2025 pic.twitter.com/kfWaJruxze — ICON (@ICONPOLLS) March 23, 2025

因此，以「朴智旻」名义捐赠731美元，用於支持两名需要帮助的儿童，同时将获颁官方表彰状、认证书，以及表彰其在全球范围传播正能量、激励粉丝方面做出杰出贡献的特别感谢状。



THANKS TO PARK JIMIN THE FACE OF K-POP 2025 AND ALL PARTCIPANTS. #IconFaceOfKpop2025 pic.twitter.com/yAolZs8h3g — ICON (@ICONPOLLS) March 23, 2025

值得一提的是，长期致力於改善儿童福利与教育事业的JIMIN，即便在服兵役期间也持续开展捐赠活动，传递温暖正能量。 受其感召，全球粉丝不分国籍地域积极开展爱心活动，为本次儿童援助慈善投票赋予了更深层的意义，展现出模范粉丝群体的良好形象。

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