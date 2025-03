Super Junior始源超寵外甥金敏，帶她看aespa演唱會！事後喊：育兒不容易XD

Super Junior始源(崔始源)有個外甥大家還記得嗎?就是曾語出驚人「所有Super Junior叔叔都討厭」,還自爆幼兒園就談三角戀的外甥金敏!昨(17)日始源這舅舅帶她去看aespa演唱會呢!

始源昨日在IG透露自己在SM娛樂師妹aespa首爾演唱會上,後來有粉絲捕捉到他身邊坐的正是他的外甥金敏,紛紛稱讚他真的是最好的舅舅、超寵外甥,也有人笑說看他帶小孩畫面很有趣。



搞笑的是,始源後來在X發文,日語寫:「育兒不容易。」表情一下嚴肅一下又寵溺,大家都覺得太可愛啦,可以感覺得到始源的父愛,或驚覺金敏長好大、時間流逝真快。



看到這,不妨回顧金敏的「經典事蹟」吧:

▼始源也從金敏小時候就會幫忙照顧到現在呢!



I went to the GAUGUIN art gallery trip.



beautiful princess niece and nerd uncle siwon... pic.twitter.com/ale8o9bZQt — Siwon Choi (@siwonchoi) June 30, 2013

having lunch with my beautiful princess niece. love you as always. pic.twitter.com/dxJgLoltj9 — Siwon Choi (@siwonchoi) June 30, 2013

Siwon and siwon's niece. There is so much love in siwon's eyes



Siwon it's time you settle down- pic.twitter.com/JvZTC5Yczs — Isha (@baguettekyu) October 20, 2019

