崔始源那位「討厭SJ全部叔叔」的外甥金敏又出現了！幼兒園就談三角戀讓舅舅心情超複雜XD

《我家的熊孩子》又有「小孩子談戀愛」主題了，年齡層還更低～XDD

還記得《我家的熊孩子》EP.253上演過童星吳兒璘與李韓勝（李泰成兒子）、Trot神童林道亨的「小孩子戀愛」嗎？崔振赫旁觀一切倍感興味，棚內MC申東燁與鄭容和也看得津津有味。



EP.280再次上演「小孩子戀愛」，而且年齡從小學降到了幼兒園！戀愛的主角是崔始源的外甥（或稱侄女）金敏，而金敏就是曾經在眾人面前回答「所有Super Junior叔叔都討厭」的那個女孩。



▼金敏喊討厭的影片（開頭前幾秒）



金敏看起來比半年前成熟了多，總算不再不受控讓崔始源抱頭崩潰了，不過她講起自己最近的戀愛故事，可是讓崔始源心情很複雜。

金敏講起男孩「民謙」，說自己和他從3歲就認識，不過「還沒交往」。民謙的事還沒說完，金敏口中又出現另一個男孩○○，竟然隔著口罩親了她！不過金敏激動的強調：「我不喜歡他，但他以為我喜歡他。」崔始源繼續問下去，問金敏親親的男孩有沒有什麼表示，答案是什麼都沒有，只是擠眉弄眼，這讓崔始源滿頭問號、很難接受。



問金敏比較喜歡民謙的理由，金敏回答：「他對我很好，幫我撿過鉛筆。」還說民謙送過她玫瑰和卡片呢！而問她喜歡哪種男生類型，她說：「能陪我一起的人。」一連串童言童語可見她的單純，不過也讓一旁林元熙感嘆：「這不是三十代的人講的話嗎？」



最搞笑且最衝擊的是，問她哪個比較帥，金敏竟然回答沒看過○○的臉！因為都戴著口罩的關係，金敏從來沒見過○○真面目，只見過民謙！



最後是金敏自己打住這個話題，崔始源向她耳提面命以後談戀愛要和舅舅說，整個小孩子三角戀故事才結束。

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