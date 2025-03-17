輝星告別式到靈骨塔都有粉絲陪伴，弟弟將捐出奠儀：他的歌繼續傳唱，他就一直活在我們身邊

韓國一代R&B天王輝晟10日證實離世，昨（16）日出殯，百名親朋好友與粉絲送行。

1982年生的輝晟（常譯輝星，本名崔輝晟）10日證實離世，享年43歲。昨（16）日，輝晟告別式舉行並出殯，下雨天的凌晨仍聚集了130多人包括遺屬、歌謠界同僚與粉絲們。告別式上MIGHTY MOUTH的生菜不僅抬棺也擔任司儀，擔任喪主的輝晟弟弟崔赫晟，及資深演員金娜雲、輝晟的粉絲俱樂部會長致詞追思。



輝晟弟弟崔赫晟首先再次說明最後決定公開靈堂及舉行公開告別式的理由，他說雖然很悲傷，但讓哥哥的粉絲和同僚們一同追悼輝晟，是他認為應該有的禮儀，他感謝一同裝飾靈堂的粉絲和同僚們。他說：「崔輝晟在人間、肉體的生命已結束，但我認為他的音樂和精神將永遠存在，我哥哥的歌曲會永遠在這世上，只要繼續被聆聽與傳唱，他就會一直活在我們的身邊。」



資深演員金娜雲：「上天好像也在為輝晟出遠門感到悲傷。我和輝晟的緣分，是從2005年他替我婚禮唱祝歌延續到現在。輝晟是手機上將媽媽儲存『我親愛的母親』的善良兒子，這次我結婚20週年的時候他還對我說『我可以替前輩唱100首歌』。」她表示將輝晟當作是弟弟、家人，當場囑託大家不要再對他的身亡有任何臆測，不願見到輝晟走了還被折磨，「相信只要各位一個一個站出來守護，輝晟永遠是我們優秀的音樂人。輝晟親愛的媽媽在這裡看著，拜託了，希望大家能接受我的懇切請託」，最後說:「輝晟真的是美麗的、永遠的，我們的音樂人。」



輝晟的粉絲俱樂部會長：「總覺得只要向他道別，就真的會變成最後一次，所以常常猶豫不決，可是當我們終於開口時，他卻總是一如既往以燦爛的笑容回應。而今天的他，比以往都還閃耀，反而讓人更加不捨與心酸。不過，我們的相遇和這段時間在一起的盡頭，不是現在這裡，我們只是暫時分開而已，知道總有一天會再次見面。為了能再次見面的那天，我們都還是音樂人輝晟、Realslow音樂的粉絲。」

「他用與眾不同的才能和獨一無二的音色，為某些人帶來了希望。過去23年來，把幸福、安慰的音樂當作禮物送給我們的他，在準備另一個新的開始並試圖站穩腳跟的時候突然離開，更加讓人心痛。雖然無法聽到歌手輝晟再次用心演唱的聲音，也無法再看到舞台上他特別魅力的面貌。有他無數的名曲，輝晟將永遠陪伴在我們身邊。輝晟總是對自己沒能充分表達對粉絲的愛意和感激感到抱歉，但作為粉絲我仍感到很幸福，也很感謝。在我們還不知道的地方，懇切地希望你能盡情做想做的音樂，盡情享受，幸福，真的感受到舒適了。」



追思致詞結束後，現場播放輝晟生前演藝剪輯影片回顧他的舞台人生，並響起他的歌曲〈The day we met again〉（重逢的日子），影片最後是輝晟鞠躬道別的模樣，字幕寫著「輝晟的音樂對我們來說是一種安慰、一種愛、一種生活。」輝晟弟弟補充：「希望下一代也能聽一聽輝晟的歌曲，只要聽了我哥的歌，一定會變成粉絲吧？當下一代繼續哼唱輝星的〈With Me〉，哥哥就會一直在我們身邊活下去。」



▼輝晟告別式現場影片



▼輝晟摯友河東均也到場送行，包括幫忙抬棺



當天MIGHTY MOUTH 生菜與KCM也在社群曝光輝晟靈骨塔的模樣，看起來是將告別式擺放的專輯、周邊與粉絲寫下的卡片移至靈骨塔。生菜寫下：「多善良的輝晟啊……和你在一起的愉快回憶真多……雖然到現在還不敢相信……這段時間辛苦了，真的……今天去KTV唱了你的歌，都是名曲，果然是最棒的！身為你的朋友和忠實粉絲，我會常常聽你的音樂，一邊唱一邊回憶的，也經常看照片和影片……現在好好睡一覺吧！ 對不起我愛你，晚安，My Friednd！」KCM則寫：「晟啊，這段時間真的辛苦了。現在好好休息吧，不會忘記你的……以後再一起在舞臺上唱歌吧……」



今（17）日最新消息，輝晟弟弟確定將喪禮期間收到的奠儀以「歌手輝晟」的名義捐出，發表聲明希望將奠儀用在能對社會產生良好的的地方，會再與相關領域的專家們的諮詢，尋找最佳方法，「再次向記住我哥哥並聯絡我的人表達深切的感謝」。

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