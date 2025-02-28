【韓網熱門】2NE1朴春澳門演唱會「舞台態度」惹爭議，親近人士回應：並非缺乏誠意，只是體力跟不上

2NE1於22日至23日在澳門舉行亞洲巡演《WELCOME BACK》，朴春因缺乏誠意的舞台表現遭到部份粉絲批評。與其他成員充滿活力的演出相比，朴春顯得較為消極，甚至有時僅隨意揮手或鼓掌。也有部份粉絲對她在「自爆戀情」風波後首次登台感到擔憂。

然而，朴春方面對一連串的爭議感到受傷。 她的親近人士向《STARNEWS》表示：「這純粹是體力問題，並非故意在舞台上敷衍」。 從粉絲上傳的完整演唱會影片來看，朴春在演出後半段明顯因體力透支而顯得吃力，與開場時的狀態形成對比。



該人士解釋道：「朴春經常在演出前半段用力太多，導致後半段體力跟不上。 爭議影片也大多集中在後數場，這讓我們感到遺憾。 她已經盡力了，但確實有體力不足的問題」。 因此，朴春計劃在2NE1首爾安可演唱會前的這段時間內，專注於身心鍛鍊。

該人士表示：「澳門演出後的下一場活動將是4月的首爾演唱會。 現在最重要的是恢復健康。3月她將專注於增強體力並調整心理狀態，希望大家能夠支持她，幫助她找回穩定和健康」。 她計劃在這段休息時間內調整狀態，以最佳狀態回歸舞台，帶給粉絲更好的表現。



▽朴春在澳門演唱會的更多影片：



Won't quote that tweet because here's PARK BOM in MACAO pic.twitter.com/pMNfSYzgoA — BOMMIE ◊ (@LoveBommiee) February 24, 2025

american elizabeth bom park soul are shaking pic.twitter.com/emJwKvV9V1 — jojo (@harooboompark) February 23, 2025

韓國網友評論：

1. 健康恢復後再進行巡演吧...看到她這樣真的讓人心疼

2. 如果體力不行，就不該收錢辦演出啊

3. 可以理解...畢竟40歲了，跳舞和現場演唱可能會吃力

4. 但有人五六十歲了還能連開三小時演唱會啊kkk

5. 其實2NE1巔峰時期她的體力就不是很好，但現在還加上心理壓力，負擔更大了...

6. 我知道她身體不好，但那些花錢買票的粉絲怎麼辦？ 應該先接受治療吧ᅲ 還單方面暗示戀愛... 到底在做什麼呢？

7. 增強體力也是歌手的職責吧？

8. 我去過首爾中場演唱會，那時她狀態就不是最好，但也不是所有觀眾都說沒關係。 而且這次海外場和安可場的票價漲到了20萬韓元以上，應該要確保對得起這個價格才行。 整體巡演安排太緊了，YG真的唯利是圖，為了不讓爭議繼續擴大，應該適當延後行程，讓她有時間恢復

9. 我也去過首爾場，其實當時更多的是感謝她能夠站上舞台，畢竟等了這麼久，而且演出真的很精彩，讓我覺得門票一點都不浪費。另一方面，我還是希望她能接受治療

10. 真的希望她不要生病就好了...

11. 又不是年輕的時候了，怎麼可能完全一樣，加油！

12. 其實這種狀況在爭議爆發之前就已經發生過了，體力不支的時候她本來就會這樣

13. 真的有人說她敷衍舞台嗎... 我只覺得她的狀況已經差到很難上台了，還要強行巡演，這才奇怪

14. 幹嘛拿她跟其他人比較？ 她這些年也沒一直在活動，讓一個普通人的體力去撐2-3小時的演出真的很難啊... ᅲᅲ 但她可能是為了「完整體」這個意義才選擇加入的吧... 希望她加油ᅲᅲ

15. 老實說，如果一直關注朴春的人，應該都知道她的精神狀態和健康狀況很不穩定，光是她還能出來活動，就已經讓人很感謝了。 只有那些只是透過手機螢幕看她的人才會一直指責她

16. 如果我是2NE1的粉絲，光是看到四個人站在舞台上我就滿足了kkkk 朴春的精神狀態已經很危險了，真的不知道為什麼非要把她逼到懸崖邊... 又要用言語傷害一個人才會清醒嗎kkk

17. 擴散的影片也不是全程如此，明明只是部份舞台而已，為什麼會被放大成這樣呢？

18. 別再對生病的人發惡評了，乾脆就不要關注她吧......

19. 朴春加油，希望她的身體和心理都能獲得健康

出處：https://theqoo.net/hot/3629139386

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