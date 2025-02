【韓網熱門】2NE1朴春澳門演唱會「舞台態度」惹爭議，親近人士回應：並非缺乏誠意，只是體力跟不上

2NE1於22日至23日在澳門舉行亞洲巡演《WELCOME BACK》,朴春因缺乏誠意的舞台表現遭到部份粉絲批評。與其他成員充滿活力的演出相比,朴春顯得較為消極,甚至有時僅隨意揮手或鼓掌。也有部份粉絲對她在「自爆戀情」風波後首次登台感到擔憂。

然而,朴春方面對一連串的爭議感到受傷。 她的親近人士向《STARNEWS》表示:「這純粹是體力問題,並非故意在舞台上敷衍」。 從粉絲上傳的完整演唱會影片來看,朴春在演出後半段明顯因體力透支而顯得吃力,與開場時的狀態形成對比。



該人士解釋道:「朴春經常在演出前半段用力太多,導致後半段體力跟不上。 爭議影片也大多集中在後數場,這讓我們感到遺憾。 她已經盡力了,但確實有體力不足的問題」。 因此,朴春計劃在2NE1首爾安可演唱會前的這段時間內,專注於身心鍛鍊。

該人士表示:「澳門演出後的下一場活動將是4月的首爾演唱會。 現在最重要的是恢復健康。3月她將專注於增強體力並調整心理狀態,希望大家能夠支持她,幫助她找回穩定和健康」。 她計劃在這段休息時間內調整狀態,以最佳狀態回歸舞台,帶給粉絲更好的表現。



▽朴春在澳門演唱會的更多影片:



