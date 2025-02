【韩网热门】2NE1朴春澳门演唱会「舞台态度」惹争议，亲近人士回应：并非缺乏诚意，只是体力跟不上

2NE1於22日至23日在澳门举行亚洲巡演《WELCOME BACK》,朴春因缺乏诚意的舞台表现遭到部份粉丝批评。与其他成员充满活力的演出相比,朴春显得较为消极,甚至有时仅随意挥手或鼓掌。也有部份粉丝对她在「自爆恋情」风波后首次登台感到担忧。

然而,朴春方面对一连串的争议感到受伤。 她的亲近人士向《STARNEWS》表示:「这纯粹是体力问题,并非故意在舞台上敷衍」。 从粉丝上传的完整演唱会影片来看,朴春在演出后半段明显因体力透支而显得吃力,与开场时的状态形成对比。



该人士解释道:「朴春经常在演出前半段用力太多,导致后半段体力跟不上。 争议影片也大多集中在后数场,这让我们感到遗憾。 她已经尽力了,但确实有体力不足的问题」。 因此,朴春计划在2NE1首尔安可演唱会前的这段时间内,专注於身心锻炼。

该人士表示:「澳门演出后的下一场活动将是4月的首尔演唱会。 现在最重要的是恢复健康。3月她将专注於增强体力并调整心理状态,希望大家能够支持她,帮助她找回稳定和健康」。 她计划在这段休息时间内调整状态,以最佳状态回归舞台,带给粉丝更好的表现。



▽朴春在澳门演唱会的更多影片:



Won't quote that tweet because here's PARK BOM in MACAO pic.twitter.com/pMNfSYzgoA