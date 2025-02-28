【韩网热门】2NE1朴春澳门演唱会「舞台态度」惹争议，亲近人士回应：并非缺乏诚意，只是体力跟不上

2NE1於22日至23日在澳门举行亚洲巡演《WELCOME BACK》，朴春因缺乏诚意的舞台表现遭到部份粉丝批评。与其他成员充满活力的演出相比，朴春显得较为消极，甚至有时仅随意挥手或鼓掌。也有部份粉丝对她在「自爆恋情」风波后首次登台感到担忧。

然而，朴春方面对一连串的争议感到受伤。 她的亲近人士向《STARNEWS》表示：「这纯粹是体力问题，并非故意在舞台上敷衍」。 从粉丝上传的完整演唱会影片来看，朴春在演出后半段明显因体力透支而显得吃力，与开场时的状态形成对比。



该人士解释道：「朴春经常在演出前半段用力太多，导致后半段体力跟不上。 争议影片也大多集中在后数场，这让我们感到遗憾。 她已经尽力了，但确实有体力不足的问题」。 因此，朴春计划在2NE1首尔安可演唱会前的这段时间内，专注於身心锻炼。

该人士表示：「澳门演出后的下一场活动将是4月的首尔演唱会。 现在最重要的是恢复健康。3月她将专注於增强体力并调整心理状态，希望大家能够支持她，帮助她找回稳定和健康」。 她计划在这段休息时间内调整状态，以最佳状态回归舞台，带给粉丝更好的表现。



▽朴春在澳门演唱会的更多影片：



Won't quote that tweet because here's PARK BOM in MACAO pic.twitter.com/pMNfSYzgoA — BOMMIE ◊ (@LoveBommiee) February 24, 2025

american elizabeth bom park soul are shaking pic.twitter.com/emJwKvV9V1 — jojo (@harooboompark) February 23, 2025

韩国网友评论：

1. 健康恢复后再进行巡演吧...看到她这样真的让人心疼

2. 如果体力不行，就不该收钱办演出啊

3. 可以理解...毕竟40岁了，跳舞和现场演唱可能会吃力

4. 但有人五六十岁了还能连开三小时演唱会啊kkk

5. 其实2NE1巅峰时期她的体力就不是很好，但现在还加上心理压力，负担更大了...

6. 我知道她身体不好，但那些花钱买票的粉丝怎么办？ 应该先接受治疗吧ᅲ 还单方面暗示恋爱... 到底在做什么呢？

7. 增强体力也是歌手的职责吧？

8. 我去过首尔中场演唱会，那时她状态就不是最好，但也不是所有观众都说没关系。 而且这次海外场和安可场的票价涨到了20万韩元以上，应该要确保对得起这个价格才行。 整体巡演安排太紧了，YG真的唯利是图，为了不让争议继续扩大，应该适当延后行程，让她有时间恢复

9. 我也去过首尔场，其实当时更多的是感谢她能够站上舞台，毕竟等了这么久，而且演出真的很精彩，让我觉得门票一点都不浪费。另一方面，我还是希望她能接受治疗

10. 真的希望她不要生病就好了...

11. 又不是年轻的时候了，怎么可能完全一样，加油！

12. 其实这种状况在争议爆发之前就已经发生过了，体力不支的时候她本来就会这样

13. 真的有人说她敷衍舞台吗... 我只觉得她的状况已经差到很难上台了，还要强行巡演，这才奇怪

14. 干嘛拿她跟其他人比较？ 她这些年也没一直在活动，让一个普通人的体力去撑2-3小时的演出真的很难啊... ᅲᅲ 但她可能是为了「完整体」这个意义才选择加入的吧... 希望她加油ᅲᅲ

15. 老实说，如果一直关注朴春的人，应该都知道她的精神状态和健康状况很不稳定，光是她还能出来活动，就已经让人很感谢了。 只有那些只是透过手机萤幕看她的人才会一直指责她

16. 如果我是2NE1的粉丝，光是看到四个人站在舞台上我就满足了kkkk 朴春的精神状态已经很危险了，真的不知道为什么非要把她逼到悬崖边... 又要用言语伤害一个人才会清醒吗kkk

17. 扩散的影片也不是全程如此，明明只是部份舞台而已，为什么会被放大成这样呢？

18. 别再对生病的人发恶评了，干脆就不要关注她吧......

19. 朴春加油，希望她的身体和心理都能获得健康

出处：https://theqoo.net/hot/3629139386

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻