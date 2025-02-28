《我的完美秘書》導演終映感言先道歉，讚韓志旼&李浚赫「夢幻組合」：我的完美主角

《我的完美秘書》14日結局，在演員們接受各大採訪後，輪到導演咸俊浩發表終映感言Q&A。

咸俊浩由於在《我的完美秘書》播出期間發生爭議，‎被爆出五年前酒後暴力和侮辱罪前科，一些觀眾無法認同愛情劇竟是由這樣的導演執導，感到破滅繼而抵制‎。咸俊浩透過終映感言正式道歉，Q&A首題問及劇終感想，他便以道歉的姿態開頭表示「只有感激和抱歉」。

他表示過去犯的錯誤帶給盡全力付出的演員們和工作人員們麻煩，且說自己五年來每天都在後悔、慚愧，解釋自己在執導《我的完美秘書》時只想盡己所能，而在作品播出後見到受許多人喜愛，「決心一輩子都不會忘記自己的錯誤，每天都要成為更好的人。再次向喜愛《我的完美秘書》的各位感謝並道歉」。

回到作品本身，韓志旼和李浚赫的選角組合，從播出前便被看好，播出後更是大受歡迎，導演直言兩人的愛情戲對導演來說完全是夢幻組合，「組合確定時，我強烈產生了唯一想法『要拍到最美』」，他也說「《我的完美秘書》是因兩位演員的創意而發光的戲劇」，透露兩人很清楚在哪些戲要突出那些亮點但又不想太刻意而苦惱很久，「簡直是『我的完美主角』」。



在表現冷漠的智允和溫暖的恩浩之間的對比，導演表示在美術上下了功夫，智允的家用較單一的顏色營造冷漠荒涼，恩浩的家則多彩以表達溫暖熱鬧，而Peoplez空間以橘色為主，「表現智允和恩浩互相滲透的感覺，智允火一般的紅色和恩浩溫暖的黃色混合」。



「影像美」佳評如潮，導演說《我的完美秘書》企劃是「相信普通的小善意匯聚能創造出巨大的奇蹟」，因此他想表現日常生活奇蹟般的故事，盡量在人們日常能接觸到的熟悉空間取景，不過也因此相當辛苦，就像光化門吻戲在環境上有許多受限，幸虧兩位演員展現驚人的集中力，在市中心的喧囂中確實表達情感。



導演對於浪漫場面還在音樂上做了許多努力，其實自己花費的時間最大量就在音樂製作，要配合智允和恩浩小心翼翼接近彼此的節奏，但又不能讓音樂變得無聊，節奏緩急很重要，所以比起磅礡的管絃樂，他要求了更多清淡的鋼琴獨奏，和剪輯師、副導演、OST組一同讓智允和恩浩的羅曼史「更有說服力」。

智允和恩浩沒有台詞，只用眼神和手的鏡頭帶給觀眾深刻印象，導演透露自己初次見韓志旼和李浚赫時，就發現兩人手的大小差異，便開始想像韓志旼的小手若被李浚赫的大手包覆會是什麼感覺，「覺得好像恩浩擁抱著智允」。他也認為「手的感受表現比眼睛快」，所以在眼神流動前，想先讓兩位用手表達好感，並稱讚攝影師把智允和恩浩的手拍得令人悸動。



導演亦稱讚韓志旼傳達的眼神相當好，根據情況不同，眼神都有細膩的變化。「如果說智允在各方面都是主體性的角色，那麼恩浩相對來說就是把智允感情接受並擁抱的角色。李浚赫演員也深知這一點，完美地演繹了接受和包容智允表現出激烈感情的眼神。表現強烈感情的眼神，和接受並撫摸的眼神相遇，才出現了可能的場面。」

問導演最心動或是付出最多心血的場面是什麼，他選了第4集結尾智允酒後吐真情的場面，還有第7集鋼琴演奏會。他說第4集結尾從演員到整個團隊打造的氛圍非常好，後製在剪輯、CG、音樂等等亦花費許多時間，是他最喜歡的場面。而第7集演奏會，他和編劇從劇本製作時便想著使用蕭邦的音樂，〈蕭邦敘事曲1號〉是他最喜歡的古典音樂，也是他認為最能戲劇性表現男女主角感情的曲子，從劇本、剪輯到音樂都很搭配，是他最懷著激動心情製作的場面。



除了男女主角，導演對其他角色們金度勳、金允慧、Peoplez員工們還有反派朴寶京都表達了感謝。他說這部劇聚集了許多有內功的人，因此他沒有作任何演技指導，只是提供讓他們盡情發揮的環境，尤其是第4集聚餐戲，大家的創意和演技相當豐富。導演特別提到金度勳和金允慧在片場總是充滿正能量，從他們的角度應該有遺憾之處，但他們總是默默表現開朗的角色。導演也說朴寶京飾演唯一反派可能會對自己獨自使壞感到負擔、或許會怕自己獨自顯眼，但她會根據不同情況調整表演。「我覺得每個人都很完美，真心感謝所有演員們。」導演說。



聊劇情之餘，花絮也成了問答。羅暎錫「羅PD」和韓志旼直播看劇，對第4集的熱烈反應成了話題，導演說自己當時其實正在作後半段的工作，逐漸感到疲憊，看了羅PD的反應得到了能量「要更加努力」，說到這便感謝韓志旼和羅PD。



나영석 한지민 왜케 웃기냐곸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/69DlKYGoAN — 세모눈 (@semon00n) January 14, 2025

希望《我的完美秘書》成為什麼樣的作品呢？導演回答「春天的奇蹟」，他說：「希望透過我們的戲劇，讓人感受愛一個人、被一個人愛是多麼值得感謝與珍貴的經驗。希望《我完美的祕書》能是一部，在即將到來的春天日常生活中，創造奇蹟般幸福一天的戲劇。我代表全體製作團隊向珍惜這部作品的所有人表達深深的感謝，以後我會以更低的姿態盡最大的努力，為大家帶來更好的戲劇。」



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