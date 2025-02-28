「雙李CP」李棟旭＆李聖經新劇《善良的男子漢》劇照曝光！李棟旭上半年賣保險，下半年改當流氓家族的長孫 XD

JTBC 今日公開接下來將播出的新劇，由「雙李高顏值CP」李棟旭、李聖經主演的《善良的男子漢》也終於公開劇照！

《善良的男子漢》講述爺爺是流氓、父親是流氓、兒子是流氓的「三代流氓家族」，長孫「石哲」（李棟旭 飾）為了守護家庭、工作和愛情而展開的波瀾壯闊的故事。

劇中，李棟旭飾演憧憬小說家海明威的流氓「石哲」、李聖經飾演石哲的初戀，夢想成爲歌手的「美英」！以正在進行再開發的某城市為背景，年齡、學歷、生活的過去、性格都不同，充滿人情味的人物們的故事預計將給觀眾們帶來歡笑和安慰。



公開的劇照中，兩人都有點點滄桑感，讓人很好奇會是怎樣的劇情呢！是說……李棟旭最近的搭擋怎麼這麼剛好都姓「李」，另一部將在3月31日播出的新劇《離婚保險》是四位主演都姓李，而這部則是和李聖經搭擋 XD



（延伸閱讀：還以為真的拍了保險廣告！《離婚保險》李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙「聯手賣保險」大型看板曝光！）

另外，《善良的男子漢》由《白蘭》、《高齡化家族》宋海成導演和《人間失格》朴洪秀導演執導、《宥娜的街》金雲耕作家和電影《在野黨》金孝錫作家執筆，預計在今年下半年播出。

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