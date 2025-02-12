SHINee成員「熱情火花」MINHO首次澳門個唱，即將於3.8登場

MINHO首次展開個人巡迴演唱會「MEAN: of my first」。這場巡演已於2024年11月底在首爾站拉開帷幕，隨後前往高雄站、東京站，以及即將於3月8日舉行的澳門站。MINHO將以精彩的舞台演出，為SHINee World（官方粉絲稱號）帶來2025年澳門場的驚喜序幕。

MINHO對舞台和生活的熱情無比，憑藉他的活力和激情，必將為SHINee World帶來如火花般閃耀的表演，點燃所有粉絲的熱情！在首爾的演出中，他不僅呈現了精彩的舞台，還自信地展示了他長期健身的成果，現場粉絲的歡呼聲更炸裂現場，尖叫聲不斷，大家都十分期待他能再次重現這經典場面。



此外，這次巡演不僅是MINHO的個人旅程，也是對SHINee World持續支持的感謝，讓每一位粉絲都能感受到他的誠意與用心。



千萬不要錯過MINHO充滿熱情的舞台演出，特別是即將舉行的澳門場！《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》將於3月8日在「澳門百老匯」– 百老匯舞台舉行，票價分別為$1,688、$1,188和$788（MOP/HKD）！MINHO還準備了多項粉絲福利，約定大家到時不見不散！



《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》

日期：2025年3月8日(星期六)

時間：晚上6點

地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,688/$1,188/$788

公開發售：2025年1月23日（星期四）中午12點起

訂購網站：銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：SM ENTERTAINMENT

粉絲福利詳情：

$1,688門票：SOUND CHECK（全體）、團體合照1:20（150名）、親筆簽名拍立得（8名）、VIP Lanyard（全體）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）、官方明信片（全體）

$1,188門票：團體合照1:20（50名）、親筆簽名拍立得（2名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$788門票：官方海報（全體）、官方小卡（全體）

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