SHINee成員「熱情火花」MINHO首次澳門個唱，即將於3.8登場

MINHO首次展開個人巡迴演唱會「MEAN: of my first」。這場巡演已於2024年11月底在首爾站拉開帷幕,隨後前往高雄站、東京站,以及即將於3月8日舉行的澳門站。MINHO將以精彩的舞台演出,為SHINee World(官方粉絲稱號)帶來2025年澳門場的驚喜序幕。

MINHO對舞台和生活的熱情無比,憑藉他的活力和激情,必將為SHINee World帶來如火花般閃耀的表演,點燃所有粉絲的熱情!在首爾的演出中,他不僅呈現了精彩的舞台,還自信地展示了他長期健身的成果,現場粉絲的歡呼聲更炸裂現場,尖叫聲不斷,大家都十分期待他能再次重現這經典場面。



此外,這次巡演不僅是MINHO的個人旅程,也是對SHINee World持續支持的感謝,讓每一位粉絲都能感受到他的誠意與用心。



千萬不要錯過MINHO充滿熱情的舞台演出,特別是即將舉行的澳門場!《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》將於3月8日在「澳門百老匯」– 百老匯舞台舉行,票價分別為$1,688、$1,188和$788(MOP/HKD)!MINHO還準備了多項粉絲福利,約定大家到時不見不散!



《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》

日期:2025年3月8日(星期六)

時間:晚上6點

地點:「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價:港幣HKD / 澳門幣MOP $1,688/$1,188/$788

公開發售:2025年1月23日(星期四)中午12點起

訂購網站:銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位:萬星國際娛樂文化

經紀公司:SM ENTERTAINMENT

粉絲福利詳情:

$1,688門票:SOUND CHECK(全體)、團體合照1:20(150名)、親筆簽名拍立得(8名)、VIP Lanyard(全體)、官方海報(全體)、官方小卡(全體)、官方明信片(全體)

$1,188門票:團體合照1:20(50名)、親筆簽名拍立得(2名)、官方海報(全體)、官方小卡(全體)

$788門票:官方海報(全體)、官方小卡(全體)

