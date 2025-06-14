SHINee珉豪接連參加「鐵人三項+單車挑戰」，2天530公里從釜山騎到首爾！網問要參加奧運嗎

珉豪上月底剛參加SHINee第7次單獨演唱會[E.S.S.A.Y] （Every Stage Shines Around You），一連三天火爆開唱，沒休息幾天又出現在鐵人三項比賽和縱貫單車慈善活動，目前正在挑戰2天之內從韓國東南端的釜山騎到西北端的首爾。

珉豪昨天突然在IG限動PO出首爾火車站的照片，以及車內座位及咖啡、蛋白質飲料的照片，令人好奇他的動向。



謎底在今日揭曉：珉豪的健身教練在IG限動透露，2025年韓國慈善騎行活動（KCR）正在進行中，珉豪就是挑戰者之一。根據官網公開的計劃，珉豪等人將在2天之內從釜山騎單車抵達首爾，完成長達530公里的騎行：今日（14日）從釜山市騎到慶尚北道聞慶市，路程320公里、耗時15小時左右，明天繼續從聞慶市騎到首爾市，路程210公里、預計耗時10小時。

這是韓國最大規模的單車慈善活動，從2017年開始舉辦，旨在分享挑戰的意義與分享的快樂，傳播捐贈文化並推動共建和平和諧社會。參賽者必須從清晨到深夜不停前進，連續2天騎行超過200公里，加上今日韓國南部酷熱又下暴雨，對體力和精神都是極大的考驗。



而在參加單車挑戰之前，珉豪還在6月8日參加了忠清北道的鐵人三項大賽，並以2小時18分43秒的成績在800名參賽者中排在第186名，相當靠前。



충주 탄금호 철인3종 대회 사진기사님이 찍어주신 고화질 민호

링크 들어가서 보면 연속촬영으로 엄청 많이 찍어주심ㅋㅋㅋㅋㅋhttps://t.co/Ng3xy5PIm7https://t.co/cGdiSa0Fz6 pic.twitter.com/ARG5nwJ82w — 3gyuu (@3gyuu_) June 8, 2025

珉豪一直以體能和熱情出眾聞名，其實他的父親崔允謙就曾經是足球運動員，還參加過1988年漢城奧運會，並在退役後成為足球教練活躍至今。 也許，運動與熱情就是珉豪無法阻擋的天性XD





網友無不對珉豪感到佩服，也希望他在大雨中不要感冒受傷：「但，您是歌手啊」「哥，你參加完奧運還回來當愛豆嗎？」「珉豪又開演唱會又發專輯又演戲又運動，超級精力充沛」「他的體能是靠太陽能充電的嗎？」「今天又熱又下雨，希望珉豪平安騎完全程」「怎麼看都覺得歐巴是應該去泰陵或鎮川的人（*韓國兩大國家代表選手村，國家級體育訓練中心），感謝你還是選擇了當SHINee」。



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