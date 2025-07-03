全網勸退申智婚姻！未婚夫初見高耀太成員輕挑無禮，還隱瞞離婚有女兒

混聲團高耀太成員申智的婚訊，近日在網路上引發強烈爭議。 3日，韓國SNS出現大量以「反對申智與文元結婚」為主題的貼文，韓網熱搜TOP15中關於「申智&文元」的內容竟然佔了10條，可謂全民關注。

一名網友諷刺表示：「文元做到了總統都沒能做到的2030男女大團結，無論世代、性別，大家一致勸退這場婚事，真的不行。」另一名網友則細數在YouTube影片中感到的不安：「13分鐘的影片就讓人覺得渾身不對勁。 第一次見高耀太成員時，他說要穿運動褲就去; 對金鐘旼提到肚子肉就回『那是年紀大』，還開申智的玩笑說『因為妳年紀大才這樣』。 感情深入後才坦白離婚、有女兒，還在成員面前說『我有個可愛的女兒』，明顯把申智放在比較低的位置。 更別提，他還說『不知道申智原來這麼有名』，當申智難過時，他也只是說讓高耀太成員們多安慰她，沒有表現出『我會對她更好』的態度。」

也有網友看完與高耀太成員金鐘旼、白佳的見面影片後表示不安：「男方比申智小7歲，卻直呼其名叫智善（申智的本名），談到前妻時卻很尊敬。 感情加深後才說離過婚、有小孩，怎麼想都不對勁。」還有不少人提到，YouTube影片底下的留言幾乎一面倒負評，「看了真的太鬱悶」。



男性交往後才坦白有前婚史與女兒的情況，更讓網友難以接受。 一個以男性使用者為主的論壇更湧現超過1100則留言，直言「YouTube留言一致反對」、「這種結婚通常結局都...」、「真的感覺哪裡怪怪的」、「看他的表情手勢都像計算好的」等，甚至還有人說「希望不是那種結局，但看面相就不安」。此外，社群上還擴散一則YouTube留言，聲稱「我是前妻的熟人，去調閱一下離婚事件記錄吧，保證嚇一跳」，使爭議持續擴大。

事件源頭來自日前申智在自己的YouTube頻道上傳的影片，影片中申智帶著戀人文元與高耀太成員金鐘旼、白佳正式見面。 文元在影片裡表示，「之前不知道她這麼有名，我們只是想談戀愛，結果新聞一下子就爆出來了。」申智還透露，未婚夫原本打算穿運動褲、T恤就去見面。



影片中還出現爭議畫面，當金鐘旼說「肚子很飽」並提到腹部脂肪問題時，文元突然開玩笑說「那是年紀大啦」，讓申智當場表情尷尬。 之後在較為嚴肅的對話裡，申智主動說有話要坦白，文元才承認「其實離過婚，還有一個很可愛的女兒，雖然是前妻撫養，但自己也很關心女兒。」白佳一臉錯愕地表示要先去洗手間，場面一度凝重。 文元說：「剛開始沒講，但關係越來越深入後覺得該誠實。 申智說『因為喜歡你，所以可以接納』，那句話給了我很大的力量。」



目前，關於這段婚姻的質疑聲浪仍在韓國網路持續延燒中。

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