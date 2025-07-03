朴敘俊、肖像權侵權勝訴！法院：「醬蟹餐廳老闆須賠償500萬韓元」並澄清「索賠60億並非事實」

對擅自使用電視劇《金秘書為何那樣》畫面的餐廳提起訴訟的演員朴敘俊，最終勝訴，並補充了澄清報導。

7月2日，首爾東部地方法院第13民事部對朴敘俊向經營醬蟹餐廳的A某提出的損害賠償訴訟案，作出有利於朴敘俊的判決。

朴敘俊曾於2018年主演tvN電視劇《金秘書為何那樣》中有吃醬蟹的戲份場面，地點正是在該餐廳。經查，該餐廳老闆在未經朴敘俊同意的情況下，將該片段用於廣告宣傳。餐廳自2019年起至2023年9月為止，一直使用該片段作為廣告素材。據悉，透過Naver入口網站廣告連續投放了6年。



對此，朴敘俊方面表示：「餐廳老闆在未經本人同意的情況下使用該畫面作為廣告」，並對其提起了侵犯肖像權的訴訟。

朴敘俊的法律代理人3日向《TV Daily》表示：「外界傳聞朴敘俊向餐廳老闆提告索賠60億韓元，這並非事實，實際上僅提出了6000萬韓元的損害賠償訴訟。」並補充說：「法院判朴敘俊勝訴，命令餐廳老闆賠償500萬韓元。」



（以下為補充說明）

接著法律代理人補充說：「自2019年起曾多次要求對方停止刊登廣告，對方卻一再將已撤下的入口網站廣告與懸掛布條重新上架，並在之後對要求撤除的通知也完全無視，持續這類惡質行為，最終導致本案訴訟的展開。」

「考量到廣告代言費，推估損失金額為60億韓元，但因考慮被告的營業規模及各種情況，實際訴訟的賠償金額定為6000萬韓元。」

法律代理人也表示：「目前確認有針對正當判決內容的惡意嘲諷與謾罵等二次加害正在進行。針對侵犯所屬演員肖像權與人格權的行為，將不會有任何寬容或和解，並將採取強硬應對。」

對於這場訴訟，餐廳老闆A某反駁稱：「電視劇照片被用於贊助商宣傳，是業界常見的交易慣例」，但這項主張並未被法院採納。

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