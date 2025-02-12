《外傷重症中心》「白江赫」朱智勛將客串朴珍榮&盧正義《魔女》！與《七罪追緝令》導演之緣

改編自名漫畫家姜草同名之作的Channel A暨Viu Original新劇《魔女》，11日舉行製作發表會，導演金泰均透露了正以《外傷重症中心》再獲事業巔峰的朱智勛將客串首集！

《魔女》由近期回歸GOT7男團熱絡活動的朴珍榮，與盧正義主演，講述因周遭悲劇被視為「魔女」的神秘女子朴美貞（盧正義飾），和想打破她不幸法則的男子李東鎮（朴珍榮飾），互相救贖的神祕羅曼史。



《魔女》導演是以電影《七罪追緝令》（暗數殺人）導演及編劇聲名大噪的金泰均，曾以該電影拿下青龍獎及百想藝術大賞最佳劇本獎（與郭景澤共獲）、春史電影節最新新人導演，以及釜日電影獎最佳導演，男主角朱智勛也拿下春史電影節影帝。



金泰均在《魔女》發表會上透露「這部戲劇動員了我所有人力資產」，透露自己利用人脈拜託了有知名度的演員，擔綱劇中戲分很短但牽引故事發展的配角，「拜託了不像話的請求，讓會令人大吃一驚的演員出現又帥氣地消失」。



金泰均更直接宣布朱智勛會在首集登場，他逗趣地說：「最近很熱門的演員白江赫（你沒看錯，他真的講「白江赫」）會出現在第一集，他開著咖啡車來到片場。有人說他拍這部比拍《七罪追緝令》時還投入。」



《魔女》將在本月15日晚間9點10分於韓國首播，香港觀眾可於黃Viu收看。



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