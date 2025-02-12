SHINee成员「热情火花」MINHO首次澳门个唱，即将於3.8登场

MINHO首次展开个人巡回演唱会「MEAN: of my first」。这场巡演已於2024年11月底在首尔站拉开帷幕，随后前往高雄站、东京站，以及即将於3月8日举行的澳门站。MINHO将以精彩的舞台演出，为SHINee World（官方粉丝称号）带来2025年澳门场的惊喜序幕。

MINHO对舞台和生活的热情无比，凭藉他的活力和激情，必将为SHINee World带来如火花般闪耀的表演，点燃所有粉丝的热情！在首尔的演出中，他不仅呈现了精彩的舞台，还自信地展示了他长期健身的成果，现场粉丝的欢呼声更炸裂现场，尖叫声不断，大家都十分期待他能再次重现这经典场面。



此外，这次巡演不仅是MINHO的个人旅程，也是对SHINee World持续支持的感谢，让每一位粉丝都能感受到他的诚意与用心。



千万不要错过MINHO充满热情的舞台演出，特别是即将举行的澳门场！《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》将於3月8日在「澳门百老汇」– 百老汇舞台举行，票价分别为$1,688、$1,188和$788（MOP/HKD）！MINHO还准备了多项粉丝福利，约定大家到时不见不散！



《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》

日期：2025年3月8日(星期六)

时间：晚上6点

地点：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,688/$1,188/$788

公开发售：2025年1月23日（星期四）中午12点起

订购网站：银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：SM ENTERTAINMENT

粉丝福利详情：

$1,688门票：SOUND CHECK（全体）、团体合照1:20（150名）、亲笔签名拍立得（8名）、VIP Lanyard（全体）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）、官方明信片（全体）

$1,188门票：团体合照1:20（50名）、亲笔签名拍立得（2名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$788门票：官方海报（全体）、官方小卡（全体）

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