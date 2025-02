SHINee成员「热情火花」MINHO首次澳门个唱，即将於3.8登场

MINHO首次展开个人巡回演唱会「MEAN: of my first」。这场巡演已於2024年11月底在首尔站拉开帷幕,随后前往高雄站、东京站,以及即将於3月8日举行的澳门站。MINHO将以精彩的舞台演出,为SHINee World(官方粉丝称号)带来2025年澳门场的惊喜序幕。

MINHO对舞台和生活的热情无比,凭藉他的活力和激情,必将为SHINee World带来如火花般闪耀的表演,点燃所有粉丝的热情!在首尔的演出中,他不仅呈现了精彩的舞台,还自信地展示了他长期健身的成果,现场粉丝的欢呼声更炸裂现场,尖叫声不断,大家都十分期待他能再次重现这经典场面。



此外,这次巡演不仅是MINHO的个人旅程,也是对SHINee World持续支持的感谢,让每一位粉丝都能感受到他的诚意与用心。



千万不要错过MINHO充满热情的舞台演出,特别是即将举行的澳门场!《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》将於3月8日在「澳门百老汇」– 百老汇舞台举行,票价分别为$1,688、$1,188和$788(MOP/HKD)!MINHO还准备了多项粉丝福利,约定大家到时不见不散!



《2025 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] IN MACAU》

日期:2025年3月8日(星期六)

时间:晚上6点

地点:「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价:港币HKD / 澳门币MOP $1,688/$1,188/$788

公开发售:2025年1月23日(星期四)中午12点起

订购网站:银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位:万星国际娱乐文化

经纪公司:SM ENTERTAINMENT

粉丝福利详情:

$1,688门票:SOUND CHECK(全体)、团体合照1:20(150名)、亲笔签名拍立得(8名)、VIP Lanyard(全体)、官方海报(全体)、官方小卡(全体)、官方明信片(全体)

$1,188门票:团体合照1:20(50名)、亲笔签名拍立得(2名)、官方海报(全体)、官方小卡(全体)

$788门票:官方海报(全体)、官方小卡(全体)

