都敬秀即將以SOLO回歸，首次個人演唱會跟粉絲甜蜜約定「澳門見!」下半年Disney+《操控遊戲》回歸螢幕

都敬秀將於2025年9月20日(星期六)假澳門新濠影滙綜藝館舉行由D-SHOW主辦的「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! in Macau」個人演唱會!

都敬秀最近參與了在Netflix跟播中的tvN週末劇《機智住院醫生生活》OST - 《永遠吧》,該曲人氣絕對不輸劇集,不但登上了韓國音源網站Melon的TOP100,同時亦登上了YouTube人氣急升音樂類別的上位圈。一同參與OST的歌手還有IVE的安宥真、aespa的Winter、I-DLE的Minnie、SEVENTEEN的DK以及TXT等,陣容鼎盛。

都敬秀透露將計劃於7月初以SOLO歌手回歸,現在正密鑼緊鼓準備。都敬秀在去年5月發行了第三張迷你專輯《成長》;而在今年初,他以首支個人冬季歌曲《Snowfall at Night》再次擄獲了粉絲們的心。另外,都敬秀亦透露下半年將透過Disney+的《操控遊戲》(2017年電影《被操縱的都市》的翻拍作品)回歸螢幕,讓人不禁期待SOLO歌手兼演員都敬秀將會以怎樣的風格回歸。



為了幫亞巡澳門場宣傳造勢,都敬秀公開了宣傳影片。都敬秀表示這是自己的首個個人演唱會,所以準備了很多不一樣的舞台,希望大家能多多期待。最後亦跟粉絲甜蜜約定「澳門見!」

都敬秀澳門站演唱會門票將於6月19日(星期四)於「新濠影滙」及「大麦网」官方網站公開發售,票價分別為港幣/澳門幣 $1,688 / $1,388 / $988。各位粉絲們記住mark實以上搶飛日期和時間啦!

