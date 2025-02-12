分分合合沒有盡頭！《加州汽車旅館》李世榮因拾回兒時記憶，再度對羅人友拋出離別感言！（EP.9 ﹣10）

[有雷]這部真的是虐，每當覺得兩人終於能突破重圍好好在一起了，不到一集就又會開始發生一些狀況，讓男女主角感到心煩意亂，又把分手掛在嘴邊。李世榮突然記起兒時的回憶，發現自己可能是造成一切悲劇的主因。

江熙（李世榮飾）與延秀（羅人友飾）迫不及待地奔向彼此，打算要真正展開戀情了，不過江熙剛收下了「官方男友」金錫京的項鍊，加上金錫京更在鎮上大張旗鼓地向江熙進行求婚的各種驚喜，讓江熙措手不及，不過她決定先將項鍊這個禮物退還，並表達自己的意思之後，才能夠放心與延秀正式進行交往。延秀的母親仍然持續與江熙父親抱怨，急著阻止兩人繼續發展下去。



江熙與延秀對於兒時的印象，似乎也知道自己父母對彼此父母有好感，江熙媽帶著江熙，延秀爸帶著延秀一起出遊，四人相當開心。而此時江熙在搭乘延秀的車子時突然大叫，似乎看見了以往母親車禍的情景，引發了小意外。雖然江熙沒有太大外傷已能出院，但記憶開始漸漸地回到她的腦中，甚至想起了自己還曾經迷路過，讓大家到處喊叫著她。



江熙也曾埋怨自己的父親，為何在當時母親出事的時候，爸爸並不在她的身邊？不過當時江熙爸爸遇上了財務上的危機，與對方正大打出手，要求討回這筆金額，也因為這樣進入派出所，因此未能及時趕回家中。



江熙思考許久，總想起小時候的自己，也想起了媽媽要帶她離開時的最後身影，原來當時自己一氣之下，把小熊玩偶塞在汽車的排氣管，因此導致車禍意外。她又再度陷入原來自己才是導致這場意外的兇手，奪走了延秀父親以及自己媽媽的生命，雖然延秀表達了自己的後悔，後悔當時沒有與江熙一起到首爾打拼，也希望能夠好好挽回，和江熙重新開始，但江熙仍難以度過自己內心的這一關，丟下了一句「我愛你」表達要與延秀分手。



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