[有雷]陳善奎驚喜特別演出竟藏大洋蔥！《勞務師盧武鎮》鄭敬淏為何雀屏中選為勞工申冤的真正原因（EP.9－10完）

[有雷] 《勞務師盧武鎮》日前已全數播畢，最後兩集當中盧武鎮必須為一群8位勞工，在工廠火災中喪生的事件討回公道，並揪出幕後真正的負責人。最後更有演技派陳善奎登場，飾演鄭敬淏的哥哥，也揭開了為何盧武鎮是天選之人，注定要成為勞務師。

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盧武鎮（鄭敬淏飾）與正在逃亡中的工廠負責人見面，負責人被工廠幕後的母公司明音建設追殺中，他表示自己平時收集了一些明音建設的犯罪證據，藏在公司冰箱的隨身碟中，假如自己遭遇不測，希望由盧武鎮代替他揭發一切。小姨子熙珠（薛仁雅飾）與YT頻道主堅宇（車學沇飾）半信半疑，果真在冰箱中找到隨身碟，但立即遭明音建設的人追擊，過程中卻遺失了這個關鍵證據。



盧武鎮也遭明音建設擄走，將他打得不成人形，他決心不在讓小姨子與男友捲入本案，於是打算自行解決。明音建設為了自保更是找上了民意代表，提供政治獻金只求能度過本次的風波。無辜喪生的8位亡魂因為憤怒而產生了力量，讓明音建設與議員的會議現場天崩地裂，原來明音自己建設的大樓也是豆腐渣工程，隨時可能崩裂，經過一番折騰，甚至還到天上見到了神，明音建設的代表回到現實，發現一切都是幻覺，但也已經讓他嚇到立即改口承認自己的錯誤。



盧武鎮在家中見到了哥哥的身影，兩人還相互聊天。但就在劇情的後段，太太美珠叫盧武鎮記得回家，原來當天是哥哥的忌日。盧武鎮的哥哥在10年前，也是在工地工作而某天就喪命了，被神選中之後讓他能見到鬼魂，同時也見到了過世的哥哥，哥哥回到家中，想向家人表達自己對每一個人的愛，也讓盧武鎮悲從中來大哭了起來。他也終於知道為何自己是天選之人，因為他懂得遺屬的痛，也更願意為勞工們平反。



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