Super Junior出動挺銀赫solo：神童MV當舞者、圭賢feat.收錄曲、厲旭變ODE宣傳

總開玩笑說自己是「櫥窗男團」(表面上假裝友愛)的Super Junior,在彼此重要時刻仍會義氣相挺,在圭賢、D&E銀赫與東海離開SM娛樂後還會跨公司合作,團魂讓E.L.F.非常動容。

銀赫和東海創立ODE娛樂,出道20年首次solo發行迷你專輯並活動,Super Junior隊友們幾乎沒缺席,先是主打歌〈UP N DOWN〉MV,邀請了隊裡和自己經常競爭「主舞」地位的神童!神童不僅演出還當了一段舞者,和名舞者J BLACK一同出現一同伴舞。



而攤開專輯《EXPLORER》,轉往Antenna的圭賢幫銀赫feat.、合唱了一首〈You & I〉:「Whenever You & I (Alright)/Wherever You & I (Alright)/耀眼的只屬於我們的故事 On and on/Whenever You & I (Alright)……」先前‎圭賢在Antenna發的專輯也找來藝聲與厲旭合唱‎,讓小分隊K.R.Y.難得合體,‎D&E自立門戶後也曾找來始源、厲旭、圭賢與周覓唱華語歌,欲重現小分隊M的感性。



東海和銀赫一起創立ODE娛樂共同當代表,肯定也在銀赫solo付出相當多心力,有作詞作曲才華的他也貢獻了銀赫一首Special Track〈有嗎〉(있을까英語歌名EMPTY)的作詞:「哦這條路的盡頭有你嗎/不能再回到過去嗎/就算時間流逝 我依舊只等著你/哦你的心裡有我嗎/我們不能再見面嗎/哦過了今晚睜開眼的話 我面前還有你嗎……」



隊於東海和圭賢的相助,銀赫在新聞稿Q&A裡表示,第一次獨自進行所有工作很有負擔、很累,但這種情況下有成員幫忙,「製作那些歌曲的時候,好像都以最舒服的心情進行」,且表示「成員們都很可靠,非常感謝」。詢問他此次solo的目標與計畫為何,他話題也圍繞Super Junior:「希望這能成為長久以來在身邊支持和喜愛的粉絲們的大禮物,也希望能努力活動,為今年迎來20週年的Super Junior活動帶來動力。」



除了上述成員,剩下的成員厲旭、藝聲、利特與始源都用IG替銀赫新歌宣傳了(按:希澈IG暫時關閉中)。總被銀赫視為可愛弟弟的厲旭,甚至在個人版上一連發了六篇文,發銀赫不同的宣傳照稱讚,銀赫亦篇篇留言,很驚喜厲旭的相挺程度:「但是……你是ODE宣傳團隊嗎?」



最新消息,銀赫還上了利特YouTube節目宣傳呢!



