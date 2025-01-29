Super Junior出動挺銀赫solo：神童MV當舞者、圭賢feat.收錄曲、厲旭變ODE宣傳

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總開玩笑說自己是「櫥窗男團」（表面上假裝友愛）的Super Junior，在彼此重要時刻仍會義氣相挺，在圭賢、D&E銀赫與東海離開SM娛樂後還會跨公司合作，團魂讓E.L.F.非常動容。

銀赫和東海創立ODE娛樂，出道20年首次solo發行迷你專輯並活動，Super Junior隊友們幾乎沒缺席，先是主打歌〈UP N DOWN〉MV，邀請了隊裡和自己經常競爭「主舞」地位的神童！神童不僅演出還當了一段舞者，和名舞者J BLACK一同出現一同伴舞。



而攤開專輯《EXPLORER》，轉往Antenna的圭賢幫銀赫feat.、合唱了一首〈You & I〉：「Whenever You & I (Alright)／Wherever You & I (Alright)／耀眼的只屬於我們的故事 On and on／Whenever You & I (Alright)……」先前‎圭賢在Antenna發的專輯也找來藝聲與厲旭合唱‎，讓小分隊K.R.Y.難得合體，‎D&E自立門戶後也曾找來始源、厲旭、圭賢與周覓唱華語歌，欲重現小分隊M的感性。



東海和銀赫一起創立ODE娛樂共同當代表，肯定也在銀赫solo付出相當多心力，有作詞作曲才華的他也貢獻了銀赫一首Special Track〈有嗎〉（있을까英語歌名EMPTY）的作詞：「哦這條路的盡頭有你嗎／不能再回到過去嗎／就算時間流逝 我依舊只等著你／哦你的心裡有我嗎／我們不能再見面嗎／哦過了今晚睜開眼的話 我面前還有你嗎……」



隊於東海和圭賢的相助，銀赫在新聞稿Q&A裡表示，第一次獨自進行所有工作很有負擔、很累，但這種情況下有成員幫忙，「製作那些歌曲的時候，好像都以最舒服的心情進行」，且表示「成員們都很可靠，非常感謝」。詢問他此次solo的目標與計畫為何，他話題也圍繞Super Junior：「希望這能成為長久以來在身邊支持和喜愛的粉絲們的大禮物，也希望能努力活動，為今年迎來20週年的Super Junior活動帶來動力。」



除了上述成員，剩下的成員厲旭、藝聲、利特與始源都用IG替銀赫新歌宣傳了（按：希澈IG暫時關閉中）。總被銀赫視為可愛弟弟的厲旭，甚至在個人版上一連發了六篇文，發銀赫不同的宣傳照稱讚，銀赫亦篇篇留言，很驚喜厲旭的相挺程度：「但是……你是ODE宣傳團隊嗎？」



最新消息，銀赫還上了利特YouTube節目宣傳呢！



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