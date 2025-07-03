劉亞仁涉毒案今日終審：徒刑1年緩期2年、罰金200萬，二審減刑原因公開

今日，韓國大法院對於涉嫌慣性施用毒品的演員劉亞仁進行了三審宣判，最終維持原審判決，判處有期徒刑1年、緩刑2年，並處罰金200萬韓元。

劉亞仁被控於2020年9月至2022年3月，在首爾地區多間醫院以接受美容療程的睡眠麻醉為藉口，累計注射異丙酚（Propofol）、咪達唑侖（Midazolam）、氯胺酮（Ketamine，俗稱K他命）、瑞馬唑侖（Remimazolam）等4種醫療用麻醉藥物共計181次，累計劑量10414.2毫克；並於2021年5月至2022年9月以他人名義非法獲得安眠藥44次，共計約1100顆。

此外，他還被控於2023年1月在美國洛杉磯的住宿地吸食大麻，當吸食畫面被同行的YouTuber拍攝時，竟要求對方也吸食、意圖將其變為共犯，教唆他人吸食的行為也構成指控之一。



至於教唆吸毒與銷毀證據的嫌疑，大法院則維持原審的無罪判決。 此外，與劉亞仁一同因違反《毒品類管理法》（大麻）等被起訴的崔某（34歲）亦確定被判處有期徒刑8個月、緩刑2年。

劉亞仁於去年9月一審時被判處1年有期徒刑並當庭收押，之後在今年2月二審中被減刑為1年有期徒刑、緩刑2年，以及罰金200萬韓元、追繳金約154萬8千韓元，並命令進行80小時社會服務及接受40小時藥物治療課程，因此於羈押約5個月後獲釋。 法院在二審中透露減刑原因：「被告長期受睡眠障礙與憂鬱症所苦，因無法入睡的痛苦而犯案。 目前其對藥物的依賴已大幅克服，並表明不會再犯。」首爾中央地方法院因不滿意減刑判決而上訴，但大法院最終決定維持二審原判。



此外，劉亞仁涉案影響到多部影視作品，其中與李炳憲合作主演的電影《終極對弈》Netflix上架日期從2023年第二季度推遲到2025年5月，電影《超異能特攻》上映日期亦從2023年推遲到今年，主演劇集《地獄公使》則在第二季將主演人選換為金聖喆，與安恩眞等合作主演的劇集《末日愚者》亦刪除其大量戲份。

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