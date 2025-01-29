《2024 SBS演藝大賞》今晚登場！大賞候補劉在錫、全炫茂、申東燁、金鍾國等7人，將展開激烈的競爭！ 韓惠珍自爆努力的話這兩個月就能懷孕！命理師：近兩年婚運最強，命盤裡有一個隱藏的男人 《外傷重症中心》朱智勛睽違12年再披白袍：「本劇並非醫療界的啟示錄，參考了李國鐘教授紀錄片」 情比金堅的女團！少女時代曾被業界斷定「事實上解散」，每年都以完整體團聚、實際行動擊碎流言！ 【演員特輯】出道22年，人設百變的「柳演錫」進化史：從天使醫生、浪人劍客、到霸總發言人！

《2024 SBS演藝大賞》原定於去年12月31日舉行，但是考慮到濟州航空慘劇的哀悼氛圍影響而臨時取消，並推遲到今年（2025年）舉行。

《2024 SBS演藝大賞》確定在今晚（29日）在上岩洞SBS棱鏡塔登場，由全炫茂、張度練、李賢怡擔任主持人，而這也是 SBS 史上首次在春節當天舉行《演藝大賞》。



日前也公開7名大賞候補人選，包含劉在錫、全炫茂、申東燁、李常敏（李尚敏）、徐章焄、李賢怡、金鍾國等7人。公開的大賞候補人選預告中，《熱血司祭2》的金南佶和身份未公開的憤怒司祭親自參與旁白。7名大獎候選人在神父面前親自告解聖事，引發好奇心，而憤怒司祭的真實身份也將在當天的直播中公開，到底誰會拿下大賞？也備受關注！



另外，還將進行觀眾親自選出的「最高人氣節目獎」的實時投票，在 NAVER 和《2024 SBS演藝大賞》的網站上，可以在直播開始的同時進行投票。《Running Man》、《我家的熊孩子》、《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《只要有空，》、《 The Magic Star》、《大塊頭生存戰-吃胖瘦》等被選爲候補節目。

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