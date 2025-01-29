Super Junior出动挺银赫solo：神童MV当舞者、圭贤feat.收录曲、厉旭变ODE宣传

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总开玩笑说自己是「橱窗男团」（表面上假装友爱）的Super Junior，在彼此重要时刻仍会义气相挺，在圭贤、D&E银赫与东海离开SM娱乐后还会跨公司合作，团魂让E.L.F.非常动容。

银赫和东海创立ODE娱乐，出道20年首次solo发行迷你专辑并活动，Super Junior队友们几乎没缺席，先是主打歌〈UP N DOWN〉MV，邀请了队里和自己经常竞争「主舞」地位的神童！神童不仅演出还当了一段舞者，和名舞者J BLACK一同出现一同伴舞。



而摊开专辑《EXPLORER》，转往Antenna的圭贤帮银赫feat.、合唱了一首〈You & I〉：「Whenever You & I (Alright)／Wherever You & I (Alright)／耀眼的只属於我们的故事 On and on／Whenever You & I (Alright)……」先前‎圭贤在Antenna发的专辑也找来艺声与厉旭合唱‎，让小分队K.R.Y.难得合体，‎D&E自立门户后也曾找来始源、厉旭、圭贤与周觅唱华语歌，欲重现小分队M的感性。



东海和银赫一起创立ODE娱乐共同当代表，肯定也在银赫solo付出相当多心力，有作词作曲才华的他也贡献了银赫一首Special Track〈有吗〉（있을까英语歌名EMPTY）的作词：「哦这条路的尽头有你吗／不能再回到过去吗／就算时间流逝 我依旧只等著你／哦你的心里有我吗／我们不能再见面吗／哦过了今晚睁开眼的话 我面前还有你吗……」



队於东海和圭贤的相助，银赫在新闻稿Q&A里表示，第一次独自进行所有工作很有负担、很累，但这种情况下有成员帮忙，「制作那些歌曲的时候，好像都以最舒服的心情进行」，且表示「成员们都很可靠，非常感谢」。询问他此次solo的目标与计画为何，他话题也围绕Super Junior：「希望这能成为长久以来在身边支持和喜爱的粉丝们的大礼物，也希望能努力活动，为今年迎来20周年的Super Junior活动带来动力。」



除了上述成员，剩下的成员厉旭、艺声、利特与始源都用IG替银赫新歌宣传了（按：希澈IG暂时关闭中）。总被银赫视为可爱弟弟的厉旭，甚至在个人版上一连发了六篇文，发银赫不同的宣传照称赞，银赫亦篇篇留言，很惊喜厉旭的相挺程度：「但是……你是ODE宣传团队吗？」



最新消息，银赫还上了利特YouTube节目宣传呢！



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