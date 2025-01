Super Junior出动挺银赫solo:神童MV当舞者、圭贤feat.收录曲、厉旭变ODE宣传 韩惠珍自爆努力的话这两个月就能怀孕!命理师:近两年婚运最强,命盘里有一个隐藏的男人 《外伤重症中心》朱智勋睽违12年再披白袍:「本剧并非医疗界的启示录,参考了李国钟教授纪录片」 情比金坚的女团!少女时代曾被业界断定「事实上解散」,每年都以完整体团聚、实际行动击碎流言! 【演员特辑】出道22年,人设百变的「柳演锡」进化史:从天使医生、浪人剑客、到霸总发言人!

总开玩笑说自己是「橱窗男团」(表面上假装友爱)的Super Junior,在彼此重要时刻仍会义气相挺,在圭贤、D&E银赫与东海离开SM娱乐后还会跨公司合作,团魂让E.L.F.非常动容。

银赫和东海创立ODE娱乐,出道20年首次solo发行迷你专辑并活动,Super Junior队友们几乎没缺席,先是主打歌〈UP N DOWN〉MV,邀请了队里和自己经常竞争「主舞」地位的神童!神童不仅演出还当了一段舞者,和名舞者J BLACK一同出现一同伴舞。



而摊开专辑《EXPLORER》,转往Antenna的圭贤帮银赫feat.、合唱了一首〈You & I〉:「Whenever You & I (Alright)/Wherever You & I (Alright)/耀眼的只属於我们的故事 On and on/Whenever You & I (Alright)……」先前‎圭贤在Antenna发的专辑也找来艺声与厉旭合唱‎,让小分队K.R.Y.难得合体,‎D&E自立门户后也曾找来始源、厉旭、圭贤与周觅唱华语歌,欲重现小分队M的感性。



东海和银赫一起创立ODE娱乐共同当代表,肯定也在银赫solo付出相当多心力,有作词作曲才华的他也贡献了银赫一首Special Track〈有吗〉(있을까英语歌名EMPTY)的作词:「哦这条路的尽头有你吗/不能再回到过去吗/就算时间流逝 我依旧只等著你/哦你的心里有我吗/我们不能再见面吗/哦过了今晚睁开眼的话 我面前还有你吗……」



队於东海和圭贤的相助,银赫在新闻稿Q&A里表示,第一次独自进行所有工作很有负担、很累,但这种情况下有成员帮忙,「制作那些歌曲的时候,好像都以最舒服的心情进行」,且表示「成员们都很可靠,非常感谢」。询问他此次solo的目标与计画为何,他话题也围绕Super Junior:「希望这能成为长久以来在身边支持和喜爱的粉丝们的大礼物,也希望能努力活动,为今年迎来20周年的Super Junior活动带来动力。」



除了上述成员,剩下的成员厉旭、艺声、利特与始源都用IG替银赫新歌宣传了(按:希澈IG暂时关闭中)。总被银赫视为可爱弟弟的厉旭,甚至在个人版上一连发了六篇文,发银赫不同的宣传照称赞,银赫亦篇篇留言,很惊喜厉旭的相挺程度:「但是……你是ODE宣传团队吗?」



最新消息,银赫还上了利特YouTube节目宣传呢!



