Super Junior出道20週年，溫暖粉絲頌〈我們的花語〉致敬E.L.F.！正規12專《Super Junior25》7/8回歸

Super Junior今年迎來出道第20週年，將於7月8日發行第12張正規專輯《Super Junior25》，近日陸續公開新專輯預告照片及影片，吸引眾多關注。

這張專輯共收錄9首歌曲，主打歌〈Express Mode〉是一首充滿能量的快節奏舞曲，歌詞表達了不安於現狀、勇往直前的態度。



收錄曲〈Haircut〉則以改變髮型作為比喻，講述擺脫舊情緒、尋找自信與全新自我的過程，融合極簡節奏與俏皮旋律。藝聲表示：「最近天氣很熱，這首歌也許會成為意外的夏日歌曲。大家聽了之後，可能會忍不住想要馬上清爽地剪個頭髮！」



電子舞曲〈D.N.A.〉則描寫本能的渴望，包含強勁rap和高音演唱，銀赫表示：「想跳舞但又懶得出門的人，只要聽這首歌就行了！」



另一支收錄曲〈Delight〉節奏逐漸高昂、充滿動感，歌詞表達了對於一路同行、如奇蹟般珍貴存在的信任與真心。 厲旭表示：「這首歌充滿了Super Junior的明亮能量，讓人感受到希望湧現的感覺。」



值得一提的是，這張專輯包含全新fan song〈我們的花語（Stuck With You）〉，是Super Junior為E.L.F.送上的愛之歌，感謝粉絲們就像的永遠的朋友，陪伴他們走過20年歲月、始終不變守候。 成員圭賢特別表示：「〈我們的花語〉是回顧Super Junior與E.L.F.一起走過的20年時光，並懷著對未來更加閃耀歲月的期盼而唱的歌。」



Super Junior 第12張正規專輯《Super Junior25》將於 7月8日正式發行，陸續公開的概念照以頒獎禮「SUPER AWARDS」和後台為主題，成員們給彼此頒獎、在後台自由玩樂，氣氛輕鬆自在。





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