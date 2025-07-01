離婚律師認為金鍾國&希澈最難結婚！希澈不解財產分割：是我做《熊孩子》和SJ賺的！

《我家的熊孩子》29日播出的最新一集EP.449，邀請了三名離婚專門律師，和離過婚的李尚敏、李東健及未婚的希澈對談，希澈各種懵懂的發言讓離婚律師們直搖頭XD。

雖然李尚敏剛再婚，李東健也有了新戀情，請來離婚律師似乎有些觸霉頭，不過節目說明是為了防患未然，替李尚敏制定了此企劃。離婚律師們說了許多真實比韓劇更狗血的案件，令人「大吃好幾驚」。而相對李尚敏和李東健，未婚的希澈口無遮攔(?)吐槽兩名哥哥，還有不解婚後各種現實狀況的發言，讓人皺眉頭卻又忍不住笑出來。



離婚律師直言《熊孩子》裡最難結婚的是希澈和金鍾國，希澈相當不解為何他這樣的大方之人為何會和小氣的金鍾國一樣難結婚，希澈還提出無法理解夫婦間為何需要定位APP，以及結婚後財產共有、離婚後財產分割事宜。「我不會要你的，你也別想要我的！」律師聽了大嘆氣：「妻子可能會傷心啊……」



另名律師解釋離婚時妻子是可以要求分割財產的，因為可以看成是「財產的維持上配偶也做出了貢獻」，希澈繼續問房子是否也要分割，得到答案後激動說：「這可是我認真做《熊孩子》和Super Junior，賺的血汗錢買來的房子耶！」律師們還是表示也要分割，希澈宛受到晴天霹靂：「那我不結了！」



搞笑的是，律師從三人中選出「最不想幫忙辯護」和「最想幫忙辯護」的人，最不想是希澈，最想是李尚敏。律師說希澈離婚恐怕涉及的人士超過20多名，而李尚敏「很乾淨」，李尚敏聽了本來很自豪，繼續聽下去才知道律師的意思是指財產的部分很乾淨……料想不到的反轉XD。



▼節目精華影片（香港觀眾可於Viu收看完整節目）



順帶一提，希澈正和Super Junior成員們如火如荼進行‎20周年紀念專輯《Super Junior25》‎宣傳，接下來還有Super Junior《Super Show 10》世界巡迴演出。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞