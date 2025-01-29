韓惠珍自爆努力的話這兩個月就能懷孕！命理師：近兩年婚運最強，命盤裡有一個隱藏的男人

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韓國超模韓惠珍擁有典型的韓國美女特徵，結合了柔和的五官和鋒利的線條，給人一種既優雅又具有強烈個性化的感覺，不過她似乎對單眼皮這一點很不滿意，最近透露了要做雙眼皮手術的計畫，成為了韓網熱議話題。

YouTube頻道「TT Studio」網路綜藝節目《面相學概論》第五集中，韓惠珍作為嘉賓亮相，命理師看到她之後大讚：「眼睛的能量非常好。」



韓惠珍最感興趣的是自己的戀愛運和婚姻運。 她坦言：「如果努力的話，這個月和下個月有可能在本月內就能懷孕，今年內有可能生孩子。」命理師看了看她的命盤後表示：「韓惠珍女士的命盤裡隱藏著一個男人，看2024年和2025年，明年和後年結婚運勢會非常強。 她應該在明年和後年遇到合適的男人，但她本質上想要掌握家庭的主導權，因此純粹的男人比較適合她。」主持人嚴智允聽完後即刻說道：「我腦海中已經有一個人了。」並提到了奇安84。 韓惠珍搖著頭否認：「我人生中沒有84年出生的人，我弟弟是84年出生的，真是毛骨悚然。」



接著，命理師提到韓惠珍的面相時表示：「她的酒窩很有魅力，但有時也給人一種推開男人的感覺。 事實上看到她本人，眼睛的能量非常強，她的眼睛在千兩黃金的面相中，價值達到九百兩。」嚴智允問道：「那如果改變眼睛，會不會不好？」韓惠珍透露：「我一生中一半時間都想體驗一下深雙眼皮，所以我已經預約了50歲做雙眼皮手術。」



命理師回答：「即使做了手術，眼神的氣勢是不會改變的，所以沒關係。」韓惠珍則示範了一下自己的眼睛，做了一個更深的雙眼皮造型，命理師看到后表示：「現在的眼睛反而更好，看起來更合適。」



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