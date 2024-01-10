Super Junior利特向記者行大禮「託付圭賢」，夢到圭賢穿JYP式塑膠衣秀腹肌XD

Super Junior忙內，同時也是美聲主唱的圭賢，昨（9）日舉行了全新迷你專輯《Restart》Showcase（發行紀念表演秀），是他來到新公司Antenna後的第一次回歸。特別的是，即便離開老東家SM娛樂，此次主持Showcase的MC仍是Super Junior利特。

利特本身是Super Junior大哥也是著名MC，除了各大頒獎典禮，SM娛樂自家歌手重要的發布會也少不了他主持，去年他接下SM新男團RIIZE出道Showcase主持棒，後來就有網友稱他是「社內助產士」，因為更早的EXO、NCT與aespa的出道Showcase都是他主持的！而圭賢去年起個人約改簽Antenna，沒想到首次回歸的Showcase MC也是利特！



接下主持展現Super Junior團魂與兄弟情之外，利特當場還向記者行大禮，謙遜旭的感謝就算天氣不佳仍願意出席的記者們，並且祝福記者們新年快樂、希望能多多照顧「我們圭賢」。利特獨自跪下行大禮的舉動，動容無數韓國海內外網友與粉絲ELF們，感嘆他真的是非常好的隊長與哥哥。



Showcase上當然也有Super Junior必備(?)的搞笑之處，即利特透露自己當天做了一個夢。夢的內容是什麼呢？圭賢Showcase上穿著JYP朴軫永Style的透明塑膠裝登場，利特問他為什麼穿這樣，圭賢一邊回答自己很認真健身一邊展示肌肉，現場的記者都喧騰起來喊：「曹圭賢──曹圭賢──」圭賢聽完這個夢的內容，笑笑說自己還沒練好身材，不過相信利特認為這是大發的徵兆：「我也能變得像朴軫永前輩嗎？」結果利特竟回：「從今天開始就是有機農歌手。」XDDD（按：朴軫永崇尚有機食品）



▼朴軫永



從SM娛樂轉往Antenna必定是一大話題，利特先說自家SM娛樂是好公司，但說Antenna的色彩更適合圭賢，不過話到後頭又歪樓，稱讚Antenna風景好、「希望能統一……」講完就道歉，圭賢只能無奈的說「太惡劣了」，一副很習慣哥哥胡言亂語的模樣。



圭賢在和記者的對答正式多了，他表示Antenna是規模比較小的公司，所以跑流程更簡單，有什麼建議都能很快得到反饋，如錄音時柳喜烈代表也跟著坐了6個小時關心他錄音，他有什麼想法都可以當場說出來並修改，「這讓我很舒服」。他也透露柳喜烈幾乎每天就和自己聯絡，問候他、關心他。



▼Showcase相關影片



圭賢《Restart》主打歌MV〈不是那樣的〉，以及整張專輯音源均在會後幾小時公開，專輯其中一首收錄曲〈Thanks To You〉還是SUPER JUNIOR小分隊K.R.Y.合唱，隊友藝聲與厲旭也是從SM娛樂跨刀與圭賢合作。厲旭與東海也在歌曲公開後在IG發限時動態替圭賢應援，厲旭說聽完主打歌都要流淚了，而且「每首歌都很珍貴，祝福Restart圭賢的未來」，東海則對著歌名問：「什麼不是那樣？」



最後附上更多Showcase現場照片：



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