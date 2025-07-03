超經典的《浪漫醫生金師傅》CP徐玄振&柳演錫有望再搭檔！柳演錫又又又演醫師

熱門韓劇《浪漫醫生金師傅》已推出三季，除了貫穿全季的靈魂人物韓石圭外，後兩季還有李聖經和安孝燮主演，而第一季呢？肯定有人記得柳演錫和徐玄振吧？兩人的愛情戲可謂經典！第三季還暗示第四季有可能回歸？不過兩人在這之前可能要先合作其他劇了！

據韓媒《My Daily》報導，徐玄振和柳演錫將攜手主演MBC全新電視劇《騙子》（라이어，Liar），該劇講述一對男女完美的結束了首次的約會，隔天卻對彼此抱有截然不同的想法，在真相與謊言交織的風暴中，朝著出乎意料的方向跌宕發展。

徐玄振飾演藝術高中論述教師「姜智善」，小時候家道中落，領悟到比起自身品行正直，能分辨他人的謊言更為重要。姜智善像命運般遇見「閔俊浩」後，認為對方是溫文儒雅的家長，對他逐漸敞開心房。



柳演錫飾演心臟專科醫師「閔俊浩」，長相溫柔端正，身材也令人稱羨，還有高智商和敏銳判斷力、善良的品性，是個完美無缺的人物。在妻子去世後獨自扶養目前上國中（初中）的兒子，見到兒子的老師姜智善後，久違的感受到了悸動。



回顧2017年劇終的《浪漫醫生金師傅》第一季，徐玄振飾演的「尹瑞珍」和「姜東柱」第一集就有爆炸性發展，姜東柱強吻醫師前輩尹瑞珍，在知道對方有男友後也毫不避諱的告白「我想和你上床」，雖然有性騷擾嫌疑，卻還是讓廣大觀眾看得心癢癢，成為韓劇中經典場面。2023年第三季柳演錫客串讓姜東柱回歸，結局更暗示徐玄振飾演的尹瑞珍第四季也有望歸來，讓觀眾激烈敲碗，希望兩對男女主角一同合演第四季。



▼「姜東柱」和「尹瑞珍」愛情戲剪輯精華



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雖然《浪漫醫生金師傅4》還沒有真正要製作的消息，不過上述《騙子》消息若屬實，觀眾們可以先等到徐玄振和柳演錫先演別齣劇本啦！特別的是，《騙子》將是柳演錫第六度演醫師角色，《急診室的春天》（綜合醫院2）徐宇鎮、《美味的人生》崔在赫、《浪漫醫生金師傅》姜東柱、《機智醫生生活》安政源，還有預計今年上映的電影《無可奈何》吳振浩。徐玄振也不是第一次演老師，《Black Dog》就演過高中教師，《為何是吳秀才》演了法學院教授。



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