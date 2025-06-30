《蒙面歌王》首變「蒙面舞王」！Super Junior 銀赫& Vata再跳〈like JENNIE〉

MBC老牌歌唱PK節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》（簡稱蒙面歌王）昨（29）日播出了十周年特別節目，竟首次出現了沒有唱歌純跳舞的舞台，兩名舞者面具摘下是──Vata與Super Junior銀赫！

節目中，有組雙人參賽者「小混混善導部」與「飛翔吧Super Star」竟沒拿麥克風，評審團EXID率智就問：「沒有麥克風耶？」隨著音樂持續播，大家才意識到這是舞蹈表演。兩人表演了WOODZ（曹承衍）的〈Drowning〉（原曲沒有舞），摘下面具原來是《街頭男戰士》名舞者We Dem Boyz隊長Vata，與Super Junior主舞銀赫！



兩人還表演了BLACKPINK JENNIE今年solo紅遍全球的名曲〈like JENNIE〉，〈like JENNIE〉舞蹈正是由We Dem Boyz所編，兩人先前和Super Junior領舞神童一同跳過，除了身為原編舞者的Vata，銀赫和神童都有網友大力稱讚，例如「目光落在了銀赫身上」、「知道神童跳舞很厲害，但每次看都很驚豔」等。



銀赫向觀眾打招呼提到了《蒙面歌王》10周年，而Super Junior 20周年，恭喜《蒙面歌王》也提到成員圭賢蟬聯多次歌王（共五次），他當過台下評審團成員但從未上台參賽，原先收到製作單位邀請還懷疑：「是叫我唱歌嗎……」知道是跳舞後欣然答應了。而Vata雖是舞者，但過去就挑戰過《蒙面歌王》，Honey J、白久玲等舞者也挑戰過。主持人金聖柱轉頭問銀赫如果出《蒙面舞王》意見如何，銀赫說不錯，但下秒腦筋就問：「能在我YouTube上製作嗎？」機智又逗趣發言引發笑聲。



銀赫再和Vata共舞，網友興奮討論「李赫宰（銀赫本名）再這樣，我的心臟快不行了ㅠㅠㅠ」、「懇切請求〈like JENNIE〉銀赫直拍」、「李赫宰的本業工作瘋了」、「引退歐巴大發！！！寶石美男大發！」、「Super Junior舞蹈機器銀赫超強表演真的很帥」……等等。



▼銀赫後來限動宣傳節目還自稱「404代歌王」（404是銀赫代號，緣由生日4月4日）



順帶一提，銀赫正和Super Junior成員們如火如荼進行‎20周年紀念專輯《Super Junior25》‎宣傳，接下來還有Super Junior《Super Show 10》世界巡迴演出。

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