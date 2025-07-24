《善意的競爭》惠利有望與黃寅燁搭檔新劇！考慮出演《給你夢想》接棒李瑜美

據韓媒「體育世界」獨家，演員李惠利接獲新劇《給你夢想》出演邀約、正在積極討論，男主角已確定由黃寅燁擔任。

《給你夢想》由參與創作《愛上變身情人》、《某一天滅亡來到我家門前》的編劇鄭銀美執筆，劇中女主角曾在10多歲青春年少時懷抱夢想無所畏懼，卻在20多歲面對現實的高牆時遭遇挫折，最終在30多歲成為一個平凡的大人; 男主角則在父母安排的世界裡度過10代歲月，20多歲衝出牢籠勇敢走向世界，30歲終於實現夢想。

男主角電影導演「秀彬」一角早已確定由黃寅燁出演，惠利接到的邀約是女主角記者「李宰」。 早前有消息稱由李瑜美擔任該角色，但最終未能成行。



繼上一部作品《善意的競爭》成功華麗回歸後，觀眾對惠利的下一部作品充滿期待。 惠利2010年以女團 Girl's Day 出道，目前已全面轉型為演員，曾出演電視劇《請回答1988》、《清日電子李小姐》、《我的室友是九尾狐》《花開時想月》《以一當百執事》，以及電影《盤索里拳手》《Victory》等作品。

今年初推出的青少年懸疑驚悚劇《善意的競爭》是惠利睽違三年重返電視劇的作品，描述了少女們之間危險又微妙的關係、大受好評，被譽為開啟了GL題材的新篇章。 惠利飾演女主角「劉在伊」，展現出前所未見的全新面貌與成熟演技，尤其在華語圈引發熱烈關注。



惠利今年迎來出道15週年，近日展開了個人粉絲見面會巡迴，更憑藉《善意的競爭》和《怪奇謎案限時破》入圍第4屆青龍系列大獎女子最優秀演技獎、女子綜藝人獎，最終榮獲人氣明星獎，收穫滿滿。

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