徐康俊退伍後最新寫真，談到選劇本的態度：無論是什麼類型的作品，我都希望角色是個「活生生的人」

（多圖）以「國民年下男」稱號受到關注的人氣演員徐康俊退伍後更加有男人味，最近他與秦基周合作的新劇《臥底高中》也即將要在2月21日首播啦！

徐康俊最近為時尚雜誌GQ Korea拍攝了一系列寫真畫報，照片中，徐康俊以全白西裝和皮革夾克等造型，展現了從儒雅到充滿男子氣概的多樣魅力。





在隨後進行的採訪裡，他分享了自己對待作品的態度。他表示：「『心』是我的首要考量。」並補充道：「無論是什麼類型的作品，我都希望角色是『人』。雖然無法用邏輯解釋，但有些角色能讓人感受到『這個人是活生生的』，這樣的角色會讓我沉浸其中，並感覺有研究的價值。」藉此透露了自己選擇作品的標準。



當被問及人生目標時，他回答道：「我似乎只帶著短期目標生活。例如我現在需要完成的作品、我所愛的人，以及眼前的目標。眼下，我的全部目標是正在拍攝的《臥底高中》。」



目前，徐康俊與秦基周主演的MBC新劇《臥底高中》講述一名國​​家情報局特工鄭海成（徐康俊 飾）偽裝成高中生，遇上熱愛學生的班主任吳秀雅（秦基周 飾），在校園裡秘密追查高宗皇帝失蹤金條下落的動作新劇，這部也會在「黃Viu」上架，預計於2月21日晚上9點50分首播（韓國時間），每逢星期五、六同步更新。







▼最新預告：但我不得不說...這張臉臥底感覺太高調了！XD



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