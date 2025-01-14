挑戰XLOV RUI陳冠叡超狂Part勇者出現！《BOYS PLANET》好友ZB1章昊出馬！

新人男團XLOV成員RUI（陳冠叡）在出道歌曲〈I’mma Be〉裡放入擅長傳統民俗舞蹈元素，下腰又踢腿轉圈（探海翻身）頗受討論，難度太高令人忍不住驚呼「這誰Cover得了」、「誰敢Challenge」。

*先前報導回顧：‎〈陳冠叡以XLOV出道又秀超狂技能！舞台當場下腰又踢腿轉圈！這誰Cover得了！〉‎

很快，真的有人Challenge了！是陳冠叡在《BOYS PLANET》的好朋友、ZB1（ZEROBASEONE）章昊！



Challenge影片只見陳冠叡出現ZB1公司WAKEONE練習室，在章昊後方一起跳了這段下腰又探海翻身，還可聽見章昊下腰時疑似發出呻吟聲，增添一層搞笑氛圍。粉絲看了忍不住喊「第一個cha的勇士出現」、「到底在叫什麼我快笑死」、「陳冠叡我們家章昊斷了你負責」、「老章你腰還好嗎」、「昊太可愛了超有勇氣跳下腰，兩人一起跳起來很好看」。



陳冠叡和章昊自《BOYS PLANET》過後首同框，這樣的組合亦讓粉絲相當感動、湧出回憶。兩個人據說在參加《BOYS PLANET》前便認識了，在《BOYS PLANET》互動相當多，也都是經典的以白襯衫搭紅絲帶魅惑一票觀眾的〈Over Me〉表演組合。



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