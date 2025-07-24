李周妍自曝和前男友分手原因：男方接吻技術太差！坦言；玩夠了，不想再談戀愛！本人曾與G-Dragon傳6次緋聞

前After School成員、BIGBANG G-Dragon（權志龍）緋聞女友、歌手李周妍在節目中坦率公開了自己的戀愛經歷和分手原因，發言大膽引爆話題。

日前播出的SBS綜藝節目《脫鞋恢單4men》中，李周妍作為嘉賓登場，公開了自己的戀愛觀以及與前男友分手的具體原因。 她直言不諱地表示：「因為已經玩夠了，所以現在不想再談戀愛了。 」 更令人驚訝的是她特彆強調了戀愛中接吻的重要性，並投下震撼彈：「曾經有個男朋友，雖然其他方面都很好，但因為接吻技術實在太差而分手了。 」 此番爆炸性發言讓整個演播室瞬間沸騰。



作為曾對「臉讚」（花美男/花美女始祖）一詞的誕生有著貢獻的元祖級美貌，李周妍也展露了對自身外貌的自信。 她自豪地說：「摘下眼鏡戴上隱形眼鏡的瞬間，我就變漂亮了」，「那時我的綽號是'花鹿'（꽃사슴）」。 對此，主持人崔振赫感歎道：「能這樣自己說出來可不容易啊」，引發了現場一片笑聲。



節目中，面對昌源代表申奎鎮試圖用「撩妹金句」吸引美女的舉動，李周妍展現了「鐵壁女」的一面。 她冷淡回應：「我可是土生土長的首爾人，根本不會說這種話（指申奎鎮帶有方言腔調或風格的搭訕）」，給觀眾帶來了歡樂。 主持人朴基良精準點評道：「要想打動首爾女生，話必須簡短，（申奎鎮）話實在太多了」，再次引發全場爆笑。

此外，李周妍最近因與歌手G-Dragon（權志龍）傳出6次戀愛緋聞而成為話題焦點，不過G-Dragon所屬經紀公司方面已迅速否認，稱「毫無事實根據」。



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