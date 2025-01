《UNIVERSE LEAGUE》出道确定！《BOYS PLANET》「有仇」的张帅博&车雄基，与台湾简志恩等组团

由Jay Park朴载范主持,GOT7金有谦、HYBE制作人EL CAPITXN(张利贞,前HISTORY成员)、BTOB李昌燮、NCT WayV的Ten与扬扬担任导师的SBS选秀节目《UNIVERSE LEAGUE》,24日播出决赛,成团的9名成员出炉!

《UNIVERSE LEAGUE》是以体育界「竞赛联盟」的概念打造,是由导师们选出旗下的「BEAT」、「GROOVE」与「RHYTHM」三队选手以竞赛,有主力选手和板凳选手流动制度,还有淘汰及交易环节,导师选择及粉丝投票均会影响,留到最后并且投票胜利的队伍选手即获得出道机会。



决赛投票结果,Ten与扬扬领军的RHYTHM队以400多万票压倒性胜利,7成员JL、STEVEN、张帅博、朴周元、徐廷雨、志恩(简志恩)、宫崎大辅,加上BEAT队第一的车雄基、GROOVE队第一的朴翰,将组9人团「AHOF」(아홉)出道。



「雄基出道」一时成为X(原Twitter)韩国区热门趋势。车雄基过去就以男团TO1(原名TOO)出道过,2023年参赛《BOYS PLANET》大量累积人气,惜最终以20名坐收无缘决赛,此次以《UNIVERSE LEAGUE》卷土重来拥大批人气,一直都稳稳在七名内,最终获得总排名第二、BEAT队第一,顺利获得再出道机会。



他演出BL剧《恋爱至上主义区域》的好友李泰彬、车柱完到场替他加油成为话题,他和《BOYS PLANET》「有仇」的张帅博一同出道更受到讨论。



回顾《BOYS PLANET》,‎张帅博曾闹出态度争议‎,自己放弃Part让车雄基扛后,自认「节目组会帮」,还暗自向同中国籍的队友谴责车雄基。当时张帅博受到排山倒海的批评,连自家中国观众都不挺,车雄基倒让许多观众心疼并加以支持。



两人一同参赛《UNIVERSE LEAGUE》起初就相当受瞩目,被制作单位刻意安排前后出场,不过车雄基没有表现尴尬反倒欣慰的看著张帅博,采访时不讳言两人以前在选秀同队过、再见他很开心。圣诞节特辑两人还以过往仇恨为契机,合唱经典对唱情歌〈All For You〉,效果十足。



车雄基确定出道后,张帅博深深拥抱他,有网友找出两人在《BOYS PLANET》的拥抱对比,表示两人这次都做到了。《BOYS PLANET》拥抱照是两人第7集发生不合后的第8集生存名单公布时,两人确实在完成〈Feel Special〉舞台后便不再有不合情形,倒有满多热情互动。



