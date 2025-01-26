《UNIVERSE LEAGUE》出道确定！《BOYS PLANET》「有仇」的张帅博&车雄基，与台湾简志恩等组团

由Jay Park朴载范主持，GOT7金有谦、HYBE制作人EL CAPITXN（张利贞，前HISTORY成员）、BTOB李昌燮、NCT WayV的Ten与扬扬担任导师的SBS选秀节目《UNIVERSE LEAGUE》，24日播出决赛，成团的9名成员出炉！

《UNIVERSE LEAGUE》是以体育界「竞赛联盟」的概念打造，是由导师们选出旗下的「BEAT」、「GROOVE」与「RHYTHM」三队选手以竞赛，有主力选手和板凳选手流动制度，还有淘汰及交易环节，导师选择及粉丝投票均会影响，留到最后并且投票胜利的队伍选手即获得出道机会。



决赛投票结果，Ten与扬扬领军的RHYTHM队以400多万票压倒性胜利，7成员JL、STEVEN、张帅博、朴周元、徐廷雨、志恩（简志恩）、宫崎大辅，加上BEAT队第一的车雄基、GROOVE队第一的朴翰，将组9人团「AHOF」（아홉）出道。



「雄基出道」一时成为X（原Twitter）韩国区热门趋势。车雄基过去就以男团TO1（原名TOO）出道过，2023年参赛《BOYS PLANET》大量累积人气，惜最终以20名坐收无缘决赛，此次以《UNIVERSE LEAGUE》卷土重来拥大批人气，一直都稳稳在七名内，最终获得总排名第二、BEAT队第一，顺利获得再出道机会。



他演出BL剧《恋爱至上主义区域》的好友李泰彬、车柱完到场替他加油成为话题，他和《BOYS PLANET》「有仇」的张帅博一同出道更受到讨论。



웅기 데뷔 확정되고 나니까 웃는 형아들

학부형삘 진짜 난다니까? pic.twitter.com/n6UrdIZA1k — 뿌잉 (@bl_is_boys_love) January 24, 2025

回顾《BOYS PLANET》，‎张帅博曾闹出态度争议‎，自己放弃Part让车雄基扛后，自认「节目组会帮」，还暗自向同中国籍的队友谴责车雄基。当时张帅博受到排山倒海的批评，连自家中国观众都不挺，车雄基倒让许多观众心疼并加以支持。



两人一同参赛《UNIVERSE LEAGUE》起初就相当受瞩目，被制作单位刻意安排前后出场，不过车雄基没有表现尴尬反倒欣慰的看著张帅博，采访时不讳言两人以前在选秀同队过、再见他很开心。圣诞节特辑两人还以过往仇恨为契机，合唱经典对唱情歌〈All For You〉，效果十足。



车雄基确定出道后，张帅博深深拥抱他，有网友找出两人在《BOYS PLANET》的拥抱对比，表示两人这次都做到了。《BOYS PLANET》拥抱照是两人第7集发生不合后的第8集生存名单公布时，两人确实在完成〈Feel Special〉舞台后便不再有不合情形，倒有满多热情互动。



另外，「AHOF」将是罕见的拥六国籍成员的团体，除了中国籍的张帅博，JL来自菲律宾，也是力拼再出道，STEVEN来自澳洲，原为LUMINOUS成员，志恩是台湾籍，「DAISUKE」宫崎大辅来自日本。

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