G-Dragon台北演唱會[Übermensch]黃牛團夥被抓，不法獲利超2千萬台幣！票價炒升6倍

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）時隔8年舉行個人世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》，7月11日起一連3日在台北小巨蛋開唱。 據報導，某黃牛集團藉此牟利多達2000萬台幣，目前已被警方查獲。

根據《中國時報》和《自由時報》等多家台灣媒體23日報導，42歲的柳姓男子與一名香港票務工程師合作，該工程師透過「搶票程式」與身分證號碼姓名產生器大量購票，再由柳某以每張2000至3000元台幣不等的佣金價格收購。



柳某將原價800元台幣的門票以9800元台幣出售，原價8980元台幣的高價票甚至炒至最少5萬5000元台幣。 此外，該集團還在演唱會場館附近的飯店內設置偽造身分證製作點，協助購票者通過實名制檢查入場，運作極為專業。 據柳某透露，演唱會首日（11日）約有300名透過黃牛購票的觀眾成功進場。

警方於本月15日突襲該集團據點，將柳某與3名共犯逮捕歸案。 在現場查獲的證物包括：G-Dragon演唱會兌票序號1500組、實體門票逾1000張，女團BLACKPINK將於10月在高雄舉辦的演唱會門票500張，以及現金16.4萬台幣等。



台媒指出，此事件暴露出台灣實名制售票系統的重大漏洞。 早在2023年3月，BLACKPINK台灣場演唱會門票原價為8800元台幣，卻被炒至高達40萬台幣，高達原價的45倍，超高價黃牛票問題早已引發社會關注。

針對黃牛票亂象，台灣立法院已於2023年5月通過新法，對轉賣票券者可處最高原價50倍的罰款。

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