「跳不好節目組會幫」《BOYS PLANET》中國練習生張帥博傲慢發言連自家人都不挺

《BOYS PLANET》先前就有過KRYSTIAN等中國練習生無禮爭議，最新第7集也出現類似狀況，甚至更為嚴重。

先回顧KRYSTIAN的爭議，‎第3集KRYSTIAN不顧隊內還有一名非中國籍的NA KAMDEN（韓裔美籍），和陳建宇等中國練習生講起中文來，NA KAMDEN身為隊長卻因聽不懂被晾在一旁，最後委屈落淚‎。不過KRYSTIAN在最新第7集，明顯知道自己曾過於堅持己見，強勢的態度收斂許多宛如不同人似的，出問題的倒變成了當時也同隊的張帥博。



張帥博原本就選擇cover TWICE的〈Feel Special〉，卻因為越唱越沒信心一副想放棄，散漫態度讓導師率智發飆，但他仍捨棄自己的歌唱Part，變成Killing Part車雄基要攬下。張帥博在宿舍還對同為中國籍的隊友蔡錦昕脫口：「如果我們到時候真的不行，節目組會幫我們是肯定的，他不能讓我們四個人上台傻站著。」自認節目組會幫忙掩蓋，一句話直接惹怒《BOYS PLANET》全球觀眾。



再者，〈Feel Special〉整隊在彩排過後被導師們罵得臭頭，張帥博卻事不關己手比車雄基，用中文和蔡錦昕說：「我覺得很正常，他寫的時候根本沒有告訴我們什麼東西，而且我們也沒有同意過。」節目組卻剪出了車雄基一邊編舞一邊說明的畫面打臉他。



在經過緊急訓練後，〈Feel Special〉隊明顯進步不少，尤其是張帥博的歌唱，張帥博最後還拿下整組第一。然而，這個第一連自家中國網友都不挺，大多與韓國網友想法相同，認為他態度和實力都不如車雄基，車雄基可是包攬編舞和兩個人的歌唱Part，還有中國網友抓包他唱錯原曲的詞，譏諷他自稱很愛〈Feel Special〉根本是假的、很丟臉。



▼韓國網友分享相關影片

「張帥博的自行判斷」



「可是……張帥博被宣布是第一名，看練習生們的反應就能知道」



▼張帥博個人直拍5萬多人次觀看已破千則倒讚，反觀車雄基觀看次數近兩倍、讚數破萬



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