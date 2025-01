陳冠叡以XLOV出道又秀超狂技能！舞台當場下腰又踢腿轉圈！這誰Cover得了！

近期又有位來自台灣的練習生順利在韓國出道,那就是曾在選秀節目《BOYS PLANET》大放異彩的「RUI」陳冠叡,正以XLOV進行出道後首次活動,而且再度秀「超狂技能」!

先回顧RUI在《BOYS PLANET》展現過的,‎大耍金箍棒、串翻身、轉手絹宛如變魔術、邊看舞蹈影片邊劈腿拉筋一副超輕鬆……比賽期間‎RUI轉手絹還一度成為Meme(迷因),網友笑說他若在《黑暗榮耀》全宰寯(朴成焄 飾)面前那樣做「就死定了」,只因全宰寯是紅綠色盲。



XLOV推出單曲〈I’mma Be〉出道,‎MV出爐備受海外觀眾好評‎,如「舞蹈編排很夢幻」、「概念很符合成員的特徵,不是要求成員改變自己去適應概念」。MV裡RUI下腰又踢腿轉圈(古典舞中的「探海翻身」)已令人烙下深刻印象,在搬上舞台後,觀眾看了全景畫面更是吃驚!



XLOV音放首個舞台在Mnet《M COUNTDOWN》,節目全景拍出了陳冠叡是如何直挺挺地突然跪地下腰,起身後又往後踢腿轉了圈,舞姿極流暢。各國網友留言「這舞蹈太瘋狂了!!!!Rui靈活運用他的傳統中式舞蹈技巧」、「因為演算法看了一下,舞蹈好帥啊,特別是叫RUI的,舞姿和氛圍太棒了,0:32、1:16這部分真的看了很多遍」、還有日語留言「《BOYS PLANET》One Pick就是陳冠叡,真的是獨一無二的壓倒性的美麗,再加上嫵媚,真的被迷住了」、「才華洋溢的RUI出道真是太好了」。



XLOV在KBS《Music Bank》更破了10萬觀看次數。留言讚RUI「技能很瘋狂、精緻,眾望所歸訓練有素的傳統舞者」、「把RUI設定成影片封面是明智的選擇」、「他們的編舞令人驚奇,看RUI在舞蹈中閃閃發光,他放入了傳統中式舞蹈,這讓我覺得很酷」。當然除了RUI,其他成員WUMUTI(吾木提)、HYUN、HARU也都有人稱讚,還有人表示小公司能夠推出這樣高水準的團體非常難得,更有人發現這場XLOV是開麥克風演唱非對嘴,四人組合非常平衡、整體表演甚至令人「不可思議」。



▼〈I’mma Be〉練習室影片亦有網友讚RUI跳舞行雲流水、乾淨俐落,每個成員都適得其所完美地發揮了



▼IG上RUI單獨的〈I’mma Be〉Challenge影片大秀下腰舞,下方網友嘆「這個動作真的只有冠叡能做到啊」、「史上最難cover的片段」



除了舞台上展現特殊技能,RUI挑戰KBS《Music Bank》知名的「樓梯挑戰」時,站著大劈腿!再度讓網友們大吃一驚!



250110 — photo



Rui has posted a new picture on b.stage!



“Music Bank is out!!

I have always wanted to do this pose when I came here^_^

It was really new and fun!!



(And I watched the challenge video today!!) ”#XLOV #엑스러브 #RUI pic.twitter.com/qfE1Tw5H7V